Luis Galarreta cuestiona proyecto de 'ley mordaza': Los extremos en el Congreso "se han fusionado"

Congreso Luis Galarreta criticó los dichos de la presidenta Boluarte sobre no tener "comando" en las FF.AA.

El último jueves, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación y por mayoría, el dictamen que establece un incremento de penas por los delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación.

Al respecto, el partido Fuerza Popular, ayer, domingo, se pronunció en contra de dicho proyecto de ley, al que calificó como una "ley mordaza", y rechazó "posiciones extremistas que pretenden aprobar un marco normativo que buscaría endurecer penas y encarcelar a periodistas".

"Los extremos se han fusionado"

Al respecto, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, en diálogo con RPP Noticias, resaltó que "los extremos" en el Congreso "se han fusionado" para impulsar un proyecto que carece de "lógica jurídica".

"No podría meterme en el pensamiento de las demás personas, pero nosotros como grupo político (…) no entendemos la lógica de (este proyecto). Por eso, creemos que los extremos se han juntado para ver una situación que no tiene ningún sentido", indicó.

"Nosotros consideramos que esta fusión de los dos extremos para elevar las penas no tiene ninguna lógica jurídica, no tiene ninguna lógica para resarcir una difamación o que alguien se sienta ofendido", agregó.

En ese sentido, remarcó que aprobar un proyecto como el referido, se constituiría como un recorte a la libertad de prensa.

"Más allá de los errores que pueda haber en la prensa, mil veces es mejor que la libertad de prensa tenga esos errores y que se corrija, a querer sancionarla o individualizar a algunos periodistas", sostuvo.

"Nosotros consideramos que esta norma va a un exceso y es un riesgo enorme para la libertad de prensa y no consideramos que deberíamos apoyarla", añadió.

Asimismo, el expresidente del Congreso resaltó que el dictamen tiene un matiz que lo acerca a sistemas totalitarios o donde no hay garantía de libertades constitucionales.

"Creo que el marco legal que existe en el Código Penal, sobre la pena privativa de la libertad no menor de dos años y las multas, son suficientes (…) Pero ya la norma que plantea 4 años, y todos sabemos que puede haber prisión efectiva en este caso, sí tiene características, tufillos, que podemos sentir en Venezuela, en Cuba", sostuvo.

Por ello, Galarreta señaló que debe prevalecer el respeto a las libertades que garantiza el marco constitucional.

"Así como a los partidos los castigarán por cómo actúan en la actividad política, a los medios y a los periodistas también los castigará la opinión pública y la audiencia si las cosas que dicen no es verdad. Buscar cárcel es irnos a países realmente totalitarios", refirió.

Respecto a la segunda votación del proyecto, que debe darse en esta semana, el secretario de Fuerza Popular dijo confiar en que algunas bancadas reflexionaran sobre su decisión.

"El rol (de la bancada) es tratar de que, en temas importantes como este, marcar una voz, una línea distinta, para tratar de que se pueda reflexionar. Yo creo que hay bancadas que todavía pueden reflexionar, más allá de los extremos que están molestos o fastidiados por algo", puntualizó

"La presidenta responde como jefa suprema de las FF.AA."

Por otro lado, Luis Galarreta se refirió a lo mencionado por la presidenta de la república, Dina Boluarte, en una entrevista dada a El Comercio, cuando señaló no tener "comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen".

Sobre ello, el político fujimorista consideró que la presidenta "deja la duda" de no respaldar plenamente a las FF.AA. y la Policía.

"Yo no entiendo: quien es jefe de Estado es jefe supremo de las FF.AA. (…) o eres o no eres el jefe de las FF.AA. Yo no sé si tiene la duda la señora presidenta o no conoce bien el alcance; pero, evidentemente, no es ella la que maneja el comando o a la tropa, pero todos tienen que responder, como jefe supremo de las FF.AA., a su mando", sostuvo.

"Es como (decir) 'nosotros no hemos hecho esto; pero, por si acaso, yo no dirijo el comando’. Ese 'por si acaso' me deja la duda de que no respalda totalmente a las FF.AA", agregó.

Galarreta señaló que, si bien hay hechos individuales que se tienen que investigar, consideró tanto las FF.AA. como la PNP deben ser respaldadas.

"Yo sí considero que, habiendo hechos que se deben investigar, puede haber uno, dos o tres casos individuales (…) Pero quien es la cabeza del Estado, debe dar cara por el Estado en su conjunto. No por la mitad del Estado, no por una parte del Estado", subrayó.