Presidente de Ipsos: Los resultados oficiales confirman nuestras proyecciones de ayer

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no culmina el conteo oficial de votos, pero - al 97. 57 % de actas contabilizadas- los resultados muestran que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, alcanzó 26.28 % y su contendiente de Podemos Perú, Daniel Urresti, obtuvo 25.37 %.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, destacó las proyecciones expuestas el domingo 2 de octubre por su encuestadora, cuyo conteo rápido arrojó que ambos candidatos empataban con 25.9 % de la votación popular en Lima.

“Los resultados [oficiales] confirman las proyecciones que sacamos ayer, tanto a boca de urna como el conteo rápido. En el caso de Lima, donde la elección era más ajustada, vimos [en los resultados] a boca de urna una ligera ventaja de López Aliaga y, luego, un empate en el conteo rápido”, declaró en ‘Ampliación de Noticias’.

Torres recalcó que los márgenes de error de Ipsos Perú pronosticaban que la elección del próximo alcalde de Lima iba a ser “muy ajustada”, puesto que López Aliaga se impone sobre Urresti por apenas 47 441 votos, según el más reciente reporte de la ONPE.

“Dentro de los márgenes de error dijimos que cualquiera puede ganar y lo que vemos ahora es un resultado muy ajustado donde López Aliaga estaría ganando la Alcaldía de Lima", precisó.

Mientras la ONPE continúa contabilizando los votos emitidos en Lima Metropolitana, el presidente ejecutivo de la organización estimó que, según sus proyecciones, es improbable que los resultados se reviertan; es decir, que el candidato de Podemos Perú supere al representante de Renovación Popular.

“[¿Puede haber posibilidad de remontar?] Los análisis que hemos estado haciendo indican que no, que es un resultado muy improbable que se revierta. No me atrevería a decir que es 100 % irreversible, pero me parece que la probabilidad de que esto ocurra es mínima. Creo que hay un virtual ganador y hay que esperar que concluya el proceso”, manifestó.

"Estamos muy cerca del resultado que, probablemente, será el final”, puntualizó.