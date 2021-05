| Fuente: RPP

Antonio Quispe, epidemiólogo e integrante del equipo técnico de Perú Libre, sostuvo este miércoles que el actual Gobierno no puede garantizar que toda la población necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño esté vacunada hasta diciembre.

Al ser consultado por las 50 millones de dosis que dejaría la Administración de Francisco Sagasti, el médico respondió: "(Martín) Vizcarra prometió 40 millones y cuando se fue no dejó ninguna. Los contratos que ha firmado este gobierno no tienen fecha de entrega".

"Este gobierno no puede hacerse responsable de cuántas personas van a estar vacunadas en diciembre porque no va a gobernar el Perú en diciembre. Lo que nos entreguen será con lo que empezaremos a trabajar", afirmó en diálogo con Nada Está Dicho por RPP TV.

De todas formas, consideró que el presidente Sagasti y sus ministros "han hecho lo correcto, han buscado cerrar la mayor cantidad de contratos para garantizar que el Perú tenga acceso a la mayor cantidad de vacunas, 60 millones, sucifientes en teoría para alcanzar la inmunidad de rebaño".

"Si las encontramos, nuestro compromiso va a ser distribuirlas de manera más rápida y directa posible haciendo uso de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Si no las encontramos, nuestro compromiso va a ser adquirirlas para distribuirlo lo mas rápido y directo posible", agregó.

Estrategia de salud

Además de las vacunas, Antonio Quispe indicó que los otros dos pilares de la estrategia para enfrentar la pandemia en un gobierno de Pedro Castillo, serán utilizar la "ciencia para guiar la toma de decisiones" y reforzar la atención primaria mejorando las condiciones del personal de salud.

"Los toques de queda no tienen evidencia que los recomienden, favorecen los contagios. Las cuarentenas totales que no tienen cabida en una pandemia 2.0, es una medida arcaica. No tienen sentido ni posibilidad alguna, no la vamos a recomendar", adelantó.

Sobre los trabajadores de la Salud, dijo que "vamos a empoderarlos, darles las herramientas para que nos ayuden a soportar una tercera ola (... ), necesitamos reconocer su trabajo, valorarlo y darle los instrumentos para que siga salvando vidas".





