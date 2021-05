Gastón Acurio se pronunció en redes sociales sobre las elecciones presidenciales. | Fuente: Andina

Este miércoles, el cocinero y empresario Gastón Acurio utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las elecciones presidenciales 2021 en las que se enfrentan los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Desde su cuenta de Facebook, el chef nacional señaló que a lo largo de la pandemia de la COVID-19, su cuenta oficial ha servico para "difundir intensamente el trabajo de miles de compatriotas" que salen adelante "en medio de la peor crisis que nos haya tocado vivir".

"Una labor que en realidad hemos intentando hacer desde siempre, convencidos de que ayudándonos entre todos con solidaridad y empatía, ayudaremos a que cada uno, con su esfuerzo personal pueda lograr salir adelante", aseguró Gastón Acurio.



Por ello, frente a unas declaraciones suyas que circulan en redes sociales y corresponden con una entrevista que ofreció hace 12 años para el diario chileno El Mercurio, el fundador del restaurante Astrid y Gastón manifestó: "Debo aclarar que la portada que viene circulando ni es actual ni mucho menos apoya una posición extremista socialista".

"En defensa de la propiedad y la iniciativa privada"

Siguiendo con su aclaración, Gastón Acurio precisó que "se trata de un portada del año 2009" en la que se citaba una conversación que sostuvo con el mencionado medio chileno.

"Una entrevista en la que reafirmábamos la defensa de la propiedad y la iniciativa privada como motor de desarrollo frente a un Estado que en vez de interferir, debía concentrarse en construir igualdad de oportunidades para todos, salvaguardando la democracia y la libertad", reflexionó.

Según Acurio, dichas "ideas" fueron "expresadas en respuesta a discursos estatistas que como se recordará empezaban a surgir en aquel tiempo dividiendo a los peruanos".

"Todos son principios que he defendido siempre, que defiendo hoy en que dichos discursos vuelven a surgir y que en defensa de la libertad y la democracia, seguiré haciéndolo convencido de que son el mejor camino para que todos los peruanos puedan progresar unidos y en paz", concluyó.

En el 2009, Gastón Acurio afirmó para el suplemento "Sábado" del citado diario chileno: "Pienso que en el Perú es una obligación moral ser de izquierda". Y acotó: "Una izquierda no entendida como el control de la actividad productiva por parte del Estado, no una izquierda que le quita al rico para darle al pobre, sino que como una serie de acciones del Estado para darles herramientas a los no favorecidos para que puedan ser creadores de riqueza".

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.