César Sandoval, ministro de Transportes: "No estoy en campaña, no voy a postular"

El funcionario descartó que tenga pretensiones de participar de las Elecciones Generales 2026
| Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

El funcionario descartó que tenga pretensiones de participar en las Elecciones Generales 2026. Además, señaló que cumplirá el madato del Parlamento, ante el pedido de interpelación que existe en su contra.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes, César Sandoval Pozo, descartó que tenga pretensiones políticas para las Elecciones Generales 2026. El titular de esta cartera ministerial fue enfático al señalar que no postulará.

“No estoy en campaña, no voy a postular… si en caso decide la presidenta y el premier que debo dar un paso al costado, igual no voy a postular”, señaló firme durante la conferencia de prensa con medios de comunicación.

En un contexto electoral donde se empiezan a definir las candidaturas con miras al 2026, los altos funcionarios del Estado pueden postular en la medida que renuncien a sus cargos y participen en calidad de designados en cualquiera de las 39 agrupaciones políticas que están en competencia. 

El agosto pasado, el ministro de Transportes también negó cualquier posibilidad de postulación, ante los rumores de que dejaría la cartera que lidera. 

Y con respecto al pedido de interpelación en su contra, señaló que cumplirá el mandato del Parlamento: “Soy un demócrata, creo en la Constitución y no me salgo un milímetro de ella. El reglamento del Congreso prevé la interpelación y los funcionarios tenemos que someternos de concretarse este pedido”, indicó.

Reunión con alcaldes de Pataz

El ministro de Transportes brindó estas declaraciones tras sostener reunión con los alcaldes distritales de la provincia de Pataz, de La Libertad. 

Este encuentro sirvió para revisar los compromisos asumidos por este sector en materia de conectividad vial y mejoramiento de la transitabilidad, con el objetivo de beneficiar directamente a la población de esta provincia.

El titular del MTC informó que su cartera viene invirtiendo 816 millones de soles en la provincia de Pataz. En ese sentido, puntualizó que, entre el 2023 y 2025, se gestionaron transferencias por 24,2 millones de soles para la ejecución de 44 puentes como parte de los compromisos por la conectividad vial y transitabilidad.

Tags
César Sandoval Pozo Ministerio de Transportes Elecciones 2026

