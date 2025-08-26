MTC anunció países interesados y montos estimados para construcción de Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, informó este martes sobre las gestiones que realizan junto a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la ejecución de las Líneas 3 y 4 y del Metro de Lima y Callao.

En conferencia de prensa, el ministro indicó tras una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, que el monto estimado para la Línea 3 será de 6 mil 924 millones de dólares, mientras que el de la Línea 4 asciende a 3 mil 939 millones de dólares.

Sandoval indicó también que la estructuración financiera de ambas líneas se realizará mediante acuerdos de gobierno a gobierno y que se contratará asistencias técnicas especializadas.

“Se implementará un esquema para asegurar procesos claros, supervisión continua y rendición de cuentas en diseño, operación y ejecución de las líneas 3 y 4”, indicó el ministro.

Países interesados

Respecto de los gobiernos que han mostrado su interés en participar del proceso, el ministro indicó que hasta el momento hay varios interesados, pero solo mencionó a Canadá, Inglaterra y Japón. Asimismo, precisó que la adjudicación del proyecto se realizará bajo la modalidad público-privada.

Indicó también que la Línea 3 tendrá una extensión de 34 kilómetros y unirá los distritos de Comas y San Juan de Miraflores, beneficiando a más de 5 millones de ciudadanos en trece distritos. En tanto, que la Línea 4, llega a los 26.6 kilómetros de extensión y también beneficiará a 13 distritos entre Callao y el distrito de Santa Anita.

“Esto ha sido consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas y es lo que se venía conversando, porque esto va a solucionar definitivamente el transporte, va a modernizar y ordenar el transporte en Lima”, indicó.

Acuerdo de Estado a Estado

En tanto, el director de Infraestructura de la ATU, Carlos Peña, explicó que el esquema de Estado a Estado permitirá que el país extranjero proporcione asistencia técnica mediante una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) para optimizar los plazos y operaciones de ambas líneas.

“Utilizar la metodología de acuerdo de Estado a Estado va a permitir dos hitos sumamente relevantes, contratar una PMO que va a estructurar los mejores tiempos para la construcción e inicio de operación y lo segundo es la ingeniería de valor para lograr que a medida se va construyendo, se van poniendo en operación tramos de estas importantes líneas”, sostuvo.

Indicó también que el avance de la inversión permitirá que se confirme después de 2031 el inicio comercial de ciertos tramos de estas líneas del Metro de Lima y Callao.