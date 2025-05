"Ponen trabas burocráticas": ciudadana cuestiona al JNE por proceso de desafiliación indebida

El JNE le exige a Kharla Márquez demostrar que no firmó la ficha, presentando una pericia grafotécnica que le costaría 500 soles. Además, debe conseguir por su cuenta el documento que respalda su militancia en la agrupación política Alianza para el Progreso. Mientras tanto, el partido de César Acuña sostiene que su afiliación es válida.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Kharla Márquez denunció públicamente haber sido inscrita sin su consentimiento en el partido Alianza para el Progreso. Su testimonio no solo evidencia una presunta afiliación irregular, sino que también pone en relieve los obstáculos que enfrentan los ciudadanos cuando intentan salir del padrón de una organización política a la que aseguran nunca haber pertenecido.

"Ponen trabas y trabas burocráticas. Al no poner de forma clara y sencilla para todos cuáles son los requisitos a seguir pareciera que el Jurado no quisiera que la población se desafilie (...) No pensé que los pasos a seguir iban a ser tan engorrosos y perjudiciales para las personas. El JNE debe direccionar a los partidos políticos. Estamos pasando por todo un calvario para desafiliarnos", señaló a RPP.

Kharla Márquez exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la cancelación de su inscripción en el partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Asegura que nunca ha tenido vínculo alguno con dicha organización política y que su afiliación fue realizada sin su consentimiento.

Documento enviado por el Jurado Nacional de Elecciones a Kharla Márquez. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Contradicciones y burocracia

El proceso de desafiliación se complicó cuando el propio partido político respondió al JNE para evitar que Márquez sea desafiliada. A partir de ahí, según relata Kharla, es una funcionaria del JNE quien le indica que ahora le corresponde a ella demostrar que su identidad fue usada sin su consentimiento.

Este paso no solo representa una carga económica, sino también legal. Se le solicita una pericia grafotécnica que le costará 500 soles y además que ella misma consiga su ficha de afiliación a la agrupación política.

"Averigüé con un estudio especializado en peritaje grafotécnico. Me mencionaron 800 soles, pero en oferta lo estaban dejando a 500. Incluye el texto manuscrito, la firma y la huella".

"El Jurado Nacional de Elecciones debería pensar en los ciudadanos para no vernos afectados. Adicional a ello, el costo, cómo vamos a asumir una pericia, deberían hacerse cargo. Yo no me he afiliado al partido de César Acuña. No sé de qué forma habrán conseguido mi dni, mis datos para que me afilien", dijo Márquez.

El Jurado Nacional de Elecciones le exige también las pruebas en un lapso de 10 días hábiles, el mismo que tarda en responder un pedido de acceso a la información pública, de la ficha de afiliación que tendrá que solicitar al mismo Jurado Nacional de Elecciones.

Respuesta del JNE y de APP

Desde el JNE señalaron que la agrupación política Alianza para el Progreso respondió que tenía los argumentos para sustentar la afiliación política de Kharla en el partido. Por su parte, Marisol Espinoza, representante de la agrupación política de César Acuña, señaló a RPP que la afiliciación de Kharla fue debidamente inscrita y validada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el año 2017.

Documento sobre el caso de Kharla Márquez enviado por el partido político Alianza para el Progreso a RPP. | Fuente: RENIEC