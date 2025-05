Desafiliación online de partidos políticos: guía fácil si te inscribieron sin tu autorización

El trámite sigue siendo gratuito, pero deberá conocer la ruta a seguir para iniciar el trámite virtual. Proceso incluye contar con una solicitud y una declaración jurada que da fe de la veracidad de sus datos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante las diversas denuncias de ciudadanos afiliados a partidos políticos sin haber dado su autorización, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que el trámite para la desafiliación por afiliación indebida, sea gratuito al eliminar el cobro de los S/ 46.20 soles. Pero también estableció que pueda realizarse de forma virtual.

Y es aquí donde nace una nueva incomodidad. Usuarios reportan desconocer la ruta a seguir, a dónde se deben dirigir al momento de ingresar al portal web del JNE.

Fue el caso de Milton Navarro, un docente del Callao que denunció su caso al Rotafono de RPP, intentó iniciar su trámite de desafiliación pero no pudo. Su caso es aún más grave: toda su familia aparece afiliada al partido Perú Libre sin que ellos lo hayan autorizado.

“Al ingresar a la web del Jurado Nacional de Elecciones, no hay ninguna pestaña que diga desafiliación. Es más, en algún momento me dice que tengo que ir presencialmente”, afirmó.

Juan Miguel Chumbiray también fue inscrito sin saberlo. Luego de muchos intentos logró seguir el paso a paso para realizar la desafiliación. Advierte que si no se tiene experiencia en trámites digitales, será difícil seguir el procedimiento.

“Yo me manejo en redes [sociales] pero estoy seguro que otras personas que no tienen la habilidad o el frecuente uso, se les podría dificultar hacerlo ya que al momento de entrar a la página del JNE, no ves ningún link directo ni una pestaña que te dirija directamente a hacer la desafiliación”, confirmó.

El paso a paso del trámite virtual

Primero, se debe llenar una solicitud dirigida al jefe del Registro de Organizaciones Políticas, este formato podrá encontrarlo a través del siguiente link del portal del Jurado Nacional de Elecciones: https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/1c5af269-13ee-4b36-8c3f-9833a24f93f4.pdf

Descargue el documento y proceda con el llenado. También, deberá redactar una declaración jurada indicando sus nombres, apellidos, DNI, dirección. El nombre de la organización política al que fue afiliado, precisando que solicita se proceda a la cancelación inmediata de dicha afiliación y la rectificación correspondiente en el padrón del partido político mencionado. No olvidar considerar la fecha y su firma.

Tanto la declaración jurada como la solicitud deben ser llenadas en digital porque más adelante deberá adjuntarlas como archivos.

Segundo, se debe ingresar a la mesa de partes virtual del JNE (en su buscador web escriba “mesa de partes JNE). Hacer clic en login”. Este paso le permite crearse una cuenta, registrarse en el sistema del JNE. Para ello deberá rellenar los campos y brindar un correo electrónico. Confirme la cuenta y revise su bandeja de entrada para verificar.

Tercero, ya con su cuenta creada (usuario y contraseña), ingrese al sistema y elija el tipo de trámite a realizar: “administrativo”. Luego, seleccione “retiro por afiliación indebida”.

Cuarto, adjunte sus documentos: tanto la solicitud como la declaración jurada y realice el envío de los mismos.

Quinto, finalmente, el sistema le dará un número de expediente como confirmación de que realizó su trámite. No olvide guardar este número.

Confirme que no se afilió

Iniciar el trámite de desafiliación por una afiliación indebida significa que la persona está muy segura de que efectivamente nunca brindó sus datos a ninguna organización política.

Y aunque ya no se paga la tasa de 46 soles, si el JNE rechaza su solicitud en primera instancia, el ciudadano deberá realizar un segundo pago si desea continuar con el proceso. Así lo explica la experta en derecho electoral, Silvia Guevara.

“Todavía se mantiene una tasa que es mucho mayor, la de S/ 802.50 soles en caso de que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas no le dé la razón al ciudadano, y éste quiera apelar. Es decir, para ejercer tu derecho de defensa en una segunda instancia tienes que pagar ese monto”, informó.

El proceso de desafiliación también se puede realizar de forma presencial en Lima en el local del Jurado Nacional ubicado en Jr. Cusco 653 y en todas sus sedes a nivel nacional. No olvide llevar su DNI y la declaración jurada como la solicitud de desafiliación impresas.