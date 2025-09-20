¿Cuál es el panorama del APRA de cara a las Elecciones 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los excongresistas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, y la secretaria general del APRA, Belén García, estuvieron esta mañana en los estudios de RPP para conversar sobre la actualidad de este tradicional partido, que este sábado celebra 95 años de creación.

Esta conmemoración llega acompañada de una buena noticia para el APRA, ya que ha recuperado 11 mil militantes tras decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al respecto, Belén García destacó que los militantes recuperados podrán "elegir en estas elecciones primarias a sus candidatos de la preferencia".

"Nuestros compañeros van a ser restituidos, y van a poder elegir en estas elecciones primarias a sus candidatos de la preferencia, pero, además, también van a tener su derecho para poder postular; y creo que es un acto de derecho fundamental, constitucional, que tenemos todos los peruanos de elegir y ser elegidos", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Respecto al escenario de las elecciones internas, el excongresista Mauricio Mulder aseguró que el "partido es abierto" en donde cualquier persona "tiene derecho a decir su punto de vista y además a postularse".

"Estamos haciendo elecciones internas para todos los cargos. Y este cargo, que tiene que ver por ejemplo con la Presidencia de la República o vicepresidencia, van a pasar por las bases, y las bases van a votar. A diferencia de otros partidos, que ya están designando a las personas, nosotros las elegimos, no las designamos", sostuvo.

A su turno, Jorge del Castillo dijo que al resto de partido políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026, "no les exigen el 10 % de la militancia", para elegir a sus delegados. "Ellos también, en una elección de delegados, deberían elegirles el 10 % de la militancia, pero ellos le exigen el 10 % de los delegados. Si nombran 10 delegados, aunque vayan solo, ya está", mencionó.

¿Cuál será la postura política del APRA para las Elecciones Generales 2026? | Fuente: RPP

¿Cómo se define políticamente el APRA para estas elecciones?

Por otro lado, Jorge del Castillo, se pronunció respecto al pedido de Delia Espinoza, suspendida provisionalmente como fiscal de la nación, a la Corte Suprema de declarar como ilegal el partido político Fuerza Popular.

"Lo de Espinoza hay que decirlo categóricamente: nosotros defendemos y hemos luchado por la democracia. Entonces, excluir un partido cuando las elecciones están convocadas es un despropósito", zanjó.

En ese contexto, fue consultado sobre cuál será la posición del APRA en la campaña electoral. Según Del Castillo, serán "una izquierda democrática".

"Renovación Popular es un partido claramente de derecha. Así está definido. Fuerza Popular es lo que llaman una derecha popular, más o menos, aunque no tienen ellos un marco ideológico definido. En cambio, el APRA sí. Pero hay que explicar: el APRA como un partido de izquierda democrática, implica que queremos un cambio en el Perú. No se puede mantener un estatus quo de un país donde las brechas sociales y económicas son tremendas. Creo que eso hay que revertirlo, hay que estrecharlo, en libertad, con derechos, con elecciones libres, con pleno ejercicio de las libertades totales. Eso es lo que es una izquierda democrática", mencionó.

Como se recuerda, Jorge del Castillo compartirá fórmula presidencial con el excongresista Mauricio Mulder en el proceso interno del Partido Aprista.