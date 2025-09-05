Javier Velásquez Quesquén y otros apristas vuelven a figurar como afiliados al partido

El excongresista, que había denunciado la exclusión de 11 mil militantes del Apra por una disputa interna, aparece como afiliado en el registro oficial del JNE. Un grupo de apristas se reunió con voceros del organismo electoral para exigir garantías de participación rumbo a las elecciones de 2026.

El excongresista del Partido Aprista Peruano (Apra), Javier Velázquez Quesquén, volvió a aparecer como militante activo en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La actualización se produjo luego de la controversia generada por la desafiliación de cerca de 11 mil apristas.

Días atrás, Velázquez denunció públicamente que él y miles de militantes habían sido retirados del padrón aprista por una decisión “absurda” del ROP, al anularse los asientos registrales vinculados al personero que los inscribió. El exparlamentario argumentó que esta medida vulneraba derechos fundamentales de participación política.

Sin embargo, una revisión realizada por el Poder en tus manos, en el portal oficial del ROP confirmó que Velázquez Quesquén ya figura nuevamente como afiliado aprista. También figuran como afiliados Pilar Nores y Renzo Ibáñez.

En diálogo con RPP, Javier Velázquez Quesquén señaló que no había sido informado de su reincorporación al padrón de afiliados del Partido Aprista y que coordinará las acciones necesarias para garantizar su participación en el proceso electoral. Sin embargo, según expertos en derecho electoral consultados para este informe, esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones permitiría la eventual candidatura de Javier Velásquez Quesquén, quien encabeza una de las listas a la presidencia por el Partido Aprista, junto a Carla García.

Documento afiliación de Javier Véasquez Quesquén ante el Registro de Organizaciones Políticas. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Registro de afiliación de María del Pilar Nores en el APRA. | Fuente: JNE

Reunión de apristas con voceros del JNE

En paralelo, un grupo de militantes apristas sostuvo este jueves 4 de setiembre una reunión con voceros del Jurado Nacional de Elecciones. Según trascendió, en el encuentro se abordó la situación del padrón y las observaciones administrativas que habían generado malestar entre la militancia.

Fuentes del partido señalaron que se busca garantizar que ningún militante con inscripción vigente quede fuera del proceso interno rumbo a las Elecciones Generales 2026, donde el Apra participará.

Velázquez Quesquén ha reiterado su voluntad de postular en los comicios de 2026, pero advirtió que solo lo hará como militante aprista y no como invitado. “Lo que hoy [jueves 21 de agosto] hemos presentado al Jurado Nacional de Elecciones es una revisión de una decisión absurda del Registro de Organizaciones Políticas. A los 11 mil que nos han excluido del registro, esa misma oficina del ROP nos aceptó la inscripción con ese personero al que supuestamente le han retirado una nulidad mal concebida, mal construida. Han dicho que él no debió inscribirnos, pero él no nos ha inscrito. El militante que se afilia a un partido manifiesta su voluntad y la expresa en una ficha. Yo he firmado mi ficha y lo he hecho por 45 años”, declaró.