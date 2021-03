El debate presidencial será en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. | Fuente: Andina / Archivo

No solo son propuestas, lamentablemente. Desde hace algunos años el mal comportamiento de los candidatos presidenciales ha pasado a llamar la atención en los debates presidenciales, y no precisamente por el calor de la discusión de ideas: los insultos, las mentiras, los prejuicios y los gritos se han vuelto ya una mala costumbre.

Hoy inicia el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y este tipo de conductas podría repetirse.

En lo que va de la campaña electoral de las Elecciones 2021 se han realizado varios debates entre los candidatos, patrocinados por medios de comunicación, universidades, instituciones públicas y privadas, en TV y redes sociales. ¿Qué podemos esperar entonces del debate presidencial que comienza esta noche?

Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, considera que a pesar de algunos casos específicos hay un buen ánimo en los candidatos presidenciales y sus organizaciones políticas para exponer sus ideas. Pero esto no quiere decir que todo ha sido color de rosa.

“Hay casos muy particulares en los que el debate ha descendido a algunos insultos, lo cual no corresponde a la altura de un debate presidencial, en el que los ciudadanos peruanos deben ser respetados”, indica Jáuregui a RPP Noticias. Además, recuerda que en estas discusiones el candidato se está dirigiendo a los ciudadanos, electores suyos en potencia que tienen el derecho a escuchar propuestas claras, no insultos.

Hoy es el #DebatePresidencialJNE | ⏰ 18:00 horas



En el primer bloque los candidatos a la Presidencia de la República exponen cuáles son sus planes para hacer frente a la pandemia.



Compara sus propuestas y #EligeBien

Un #VotoInformado es un #VotoResponsable#TuVotoTienePoder pic.twitter.com/hwfkjmNfcR — JNE Perú (@JNE_Peru) March 29, 2021

Según el cronograma del JNE, este lunes participarán los candidatos Verónika Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori, Alberto Beingolea, Marco Arana y César Acuña. Se trata de la primera jornada, pues hay 18 candidatos. Para que puedan expresar mejor sus ideas el encuentro se dividió en tres días y en grupos de seis candidatos. Así podrán tener más tiempo.

¿Qué podemos esperar? La politóloga Rossana Alayza lamenta que, según el comportamiento en los últimos debates de esta campaña, se puede hasta intuir quiénes mostrarán faltas de respeto. “Y lo que es peor, creo que ya sabemos quiénes son los que se van a portar mal versus los que se van a portar mejor”, indicó, pues en un año tan difícil provocado por la pandemia, la crisis económica y social, “el dar nuestro tiempo para escuchar, para informarnos, para conocer más, lo mínimo que esperamos es respeto”.

La importancia de las duplas

Un detalle particular en el formato planteado en el Debate Presidencial del JNE 2021 es la presentación de duplas. Los candidatos tendrán la oportunidad de confrontar sus ideas en un careo, respecto a temas muy particulares como educación, lucha contra la corrupción, medidas frente a la pandemia y seguridad ciudadana.

Para este lunes se tiene preparada las siguientes duplas:

Educación 1: César Acuña vs. Keiko Fujimori

Educación 2: George Forsyth vs. Verónika Mendoza

Educación 3: Marco Arana vs. Alberto Beingolea

Lucha contra la corrupción 1: Keiko Fujimori vs. Marco Arana

Lucha contra la corrupción 2: George Forsyth vs. César Acuña

Lucha contra la corrupción 3: Verónika Mendoza vs. Alberto Beingolea

Estas son las duplas que debatirán sobre lucha contra la corrupción. | Fuente: JNE

Sobre los bloques, la politóloga Gabriela Vega indicó que se trata de una opción que “nos permite escucharlos, contrastar las ideas de unos con otros y, además, poder mirar cómo manejan la presión, cómo dan sus respuestas, cómo manejan sus emociones”.

Del mismo modo, Alayza reconoció la importancia de las duplas en el debate. “Hay por lo menos una dupla interesante cada uno de esos días: César Acuña versus Keiko Fujimori, Daniel Urresti contra Pedro Castillo o Julio Guzmán y Rafael López Aliaga el día final”, comentó. Pero también consideró que pudo haber incluido otro bloque de duplas con temas que no son tocados por los candidatos porque no suelen ser populares como la violencia contra la mujer, la despenalización del aborto, transporte público, entre otros.

La inasistencia

Otra situación que no puede pasar desapercibida en un debate es la posible ausencia de candidatos. En los últimos días pasó con el candidato López Aliaga, de quien se especulaba podría no presentarse. Respecto a este tema, Gabriela Vega indicó a RPP Noticias que no asistir a un debate es otra falta de respeto a los electores.

“Los debates son una herramienta para que los ciudadanos podamos escuchar a los candidatos y no participar, sabiendo que han sido organizado con imparcialidad, con reglas claras e igualdad de oportunidades, no es un desplante a los organizadores, es un desplante hacia los ciudadanos”, puntualizó.

Recientemente el candidato Rafael López Aliaga ha puesto en duda su participación en el debate del JNE y su partido Renovación Popular ha solicitado que se cambie el formato y de moderadores (Mónica Delta y Pedro Tenorio).

Pero no es la primera vez. Al comenzar el mes de marzo rechazó participar en el debate organizado por el diario El Comercio, debido a que no fue invitado en la primera jornada. Otro caso ocurrió en el debate de Canal N y América TV, donde canceló su participación.

San Marcos organizó un debate presidencial, pero asistieron pocos candidatos. | Fuente: Twitter

Pero también se han presentado otras situaciones similares. Este es el caso de la jornada de debates organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para el primer día se había anunciado cinco candidatos: Julio Guzmán, Marco Arana, Verónika Mendoza, Rafael Santos y Rafael López Aliaga. Luego se modificó a solo tres: López Aliaga, Guzmán y Arana. Finalmente, solo asistieron los dos últimos.

Sobre este caso, Juntos por el Perú, partido de Mendoza, respondió en sus redes sociales que tuvieron que declinar desde un inicio debido a compromisos anteriores de agenda. Santos se presentó en el segundo día. Pero la ausencia de la mayoría de candidatos anunciados se repitió en los demás días del debate universitario.

El debate del JNE comenzará a las 6 p.m. y tendrá una duración de dos horas. Será del 29 al 31 de marzo. Se trata de un debate presencial por lo que se han tomado las medidas de bioseguridad. Será transmitido vía TV Perú y el canal JNETV. RPP Noticias también transmitirá el debate.