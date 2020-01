El doctor Ciro Castillo Rojo postuló con Perú Libre con el número 1. | Fuente: facebook: Ciro Castillo

El candidato al Congreso por Perú Libre, Ciro Castillo Rojo, fue el más votado en el Callao según el 100% de actas escrutadas por la ONPE. El doctor, que ha tentado en varias oportunidades un puesto político, obtuvo un total de 27,204 votos; sin embargo, no será congresista.



La ventaja es grande comparándola con el que le sigue, Enrique Wong de Podemos Perú . Este último tampoco alcanzará una curul en el Parlamento. ¿Cuál es la explicación a esto?



Para mala suerte de Ciro Castillo, su partido Perú Libre no logró pasar la valla electoral, por lo que no obtendrá una curul en el Congreso. Por otro lado, Enrique Wong obtuvo 17,881 votos; sin embargo, su partido Podemos Perú no tuvo una destacada participación el Callao.



En seguida, se encuentra Paul García de Acción Popular con 16, 943 votos. Él sí tendrá un curul en el Congreso, debido a que Acción Popular reinó en el puerto y a nivel nacional.



En la cuarta ubicación se encuentra el candidato de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue, con 11,911 votos. El exalcalde chalaco, Juan Sotomayor, sigue después en la quinta ubicación como el más votado con 10,144 votos.



Sotomayor tampoco tendrá un espacio en el Congreso, debido a que Vamos Perú no alcanzó a pasar la valla electoral. Además, se encuentra detenido por liderar una presunta organización criminal.



Miguel Ángel Gonzáles del Partido Morado sí estará en el congreso, luego de obtener 10,144 votos. El siguiente en la lista, es Malcom Durand de Somos Perú con 10,210 votos y tampoco logrará una vacante en el Parlamento.



Estos son los candidato que representarán a la Provincia Constitucional del Callao: 1. Paul García de Acción Popular 2. Marco Pichilingue de Fuerza Popular 3. Alcides Rayme de Frepap 4. Miguel Gonzáles del Partido Morado.