Luis Solari y María del Carmen Moscoso postulan al Congreso por Solidaridad Nacional. | Fuente: RPP

El exministro Luis Solari y su esposa, María del Carmen Moscoso, postulan al Congreso por Solidaridad Nacional, un caso inédito en la historia de la política peruana.

En Ampliación de Noticias, Moscoso contó que se animó a postular siguiendo el mensaje de su esposo, que suele invocar a la población a no quedarse como espectadores de la actualidad política y buscar ser “protagonistas”.

“Es un deber participar, no postergarlo. En este corto periodo se van a definir muchas cosas en el país y no podemos ponernos de perfil”, comentó Moscoso, quien postula con el número 36 por Lima.

Al ser consultado por la decisión por postular por Solidaridad Nacional, Solari dijo que aceptó la invitación de Rafael López Aliaga, secretario general del partido fundado por Luis Castañeda, debido a que lo conoce personalmente.

“Con Rafael, encontramos un advenimiento. Es una persona dedicada a hacer empresa en el Perú, pero es la persona que, si ha quebrado, se vuelve a levantar”, destacó el exministro.

Polémica broma

En determinado momento de la entrevista, se le recordó a la pareja que no hay un caso similar de esposos postulando al Congreso, salvo el del expresidente Alberto Fujimori y su exesposa Susana Higuchi, con la diferencia de que ambos postularon en elecciones distintas y por partidos rivales.

En respuesta, Moscoso ironizó sobre el tema con una broma en la que recordó la denuncia de Higuchi sobre violencia física sufrida en Palacio. “Espero que no me electrocute”, señaló escuetamente.

Solari, a su turno, apuntó que la política puede “destruir familias”, pero dijo que tanto él como su esposa están “en el equipo del fortalecimiento”.

“En esta oportunidad hemos tenido la suerte de coincidir en la política. Hay parejas en que la esposa o el esposo es político, y el otro no quiere saber nada. Pero aquí es una cuestión familiar”, comentó, por su lado, Moscoso.

Sobre la píldora del día siguiente

En otro momento, Solari reiteró sus críticas sobre la distribución gratuita de la llamada píldora del día siguiente como política de Estado de prevención de embarazos no deseados.

En su opinión, no hay un solo estudio que demuestre que la distribución de este producto haya reducido la tasa de abortos y de embarazo adolescente. “Si no existe la demostración científica, ese producto no sirve para hacer una política pública”, sostuvo.

“Si tienes la demostración científica que no sirve para hacer una política pública, y el Estado compra, solo estás favoreciendo al fabricante, a nadie más”, remarcó.