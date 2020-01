Gino Costa, Leslye Lazo, Daniel Córdova y Martha Chávez estuvieron esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

A poco más de una semana de las elecciones congresales complementarias, Enfoque de los Sábados convocó a candidatos de los partidos que están mejor posicionados en las preferencias, según la más reciente encuesta de CPI.

Gino Costa (Partido Morado), Leslye Lazo (Acción Popular), Daniel Córdova (Alianza para el Progreso) y Martha Chávez (Fuerza Popular) estuvieron esta mañana en los estudios de RPP Noticias, donde debatieron sobre diversos temas, como la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), la denuncia por maltrato interpuesta contra el exministro Daniel Mora y el trabajo del Equipo Especial Lava Jato.

Sobre este último punto, la aspirante fujimorista Martha Chávez acusó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato de no estar actuando “con la debida celeridad, con la debida efectividad”.

Para ella, la labor de José Domingo Pérez y Rafael Vela es “muy cuestionable” y propuso la creación de una suerte de Comisión de la Verdad que fiscalice su trabajo en los distintos casos que han llevado adelante.

Chávez reconoció que el trabajo de los fiscales ha tenido “chispazos” positivos, pero en líneas generales, en su opinión, “hay indicios de que aquí está habiendo más corrupción” en la que -dijo- se están encubriendo a personas.

En respuesta, Gino Costa consideró que los fiscales “no son perfectos”, pero destacó que “le han plantado frente a los poderosos que nunca habían sido objeto de investigaciones de esta naturaleza”.

“Este Equipo Especial no distingue banderas políticas”, refirió el exoficialista, tras resaltar que Pérez y Vela no solo han iniciado procesos contra el fujiaprismo sino también contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

“Hay que apoyarlos, si queremos llegar a la verdad, dejar de sabotear su trabajo; y por eso necesitamos un Congreso que dé esas garantías, porque si tenemos un Congreso otra vez mayoritariamente obstruccionista, vamos a poner en peligro esas investigaciones”, alertó.

Tribunal Constitucional

Otro de los temas en debate fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que el año pasado decantó en la disolución del Congreso. En esta polémica, Gino Costa consideró que esta elección debe ser “independiente, sin vínculos con mafias”.

“(En el proceso anterior) había gente vinculada a los ‘Cuellos Blancos’. El gobierno propuso un proceso transparente y público, y presentó cuestión de confianza. Nombraron a uno de los miembros propuestos y esto desembocó en la disolución del Congreso”, recordó.

La acciopopulista Lazo coincidió en la necesidad de un proceso “transparente”, en el que sean convocados “los mejores, donde debe haber una mejor selección, sin ningún tipo de componendas, ni negociados”.







Caso Daniel Mora

Gino Costa dijo que lo ocurrido con Mora Zevallos “es muy lamentable”, pero saludó la rápida reacción del Partido Morado, que “tres o cuatro horas después de conocerse esta información, le ha pedido su renuncia a su candidatura y al partido”.

Leslye Lazo dijo estar “indignada” por la denuncia hecha por la esposa de Mora y acusó a Julio Guzmán, líder de la agrupación morada, de guardar silencio “mucho tiempo” este caso. “En mi opinión, le hace cómplice de ello”, se quejó la acciopopulista.

En respuesta, Costa dijo que Mora no puso en conocimiento del partido la existencia de esta denuncia. “(Julio Guzmán) no sabía del problema, estos hechos no los conocía ni los conocía nadie”, señaló.

El modelo económico

Daniel Córdova (Alianza para el Progreso) consideró que el modelo económico actual “ha colapsado”, por lo que dijo que una de sus propuestas será cambiarlo “para bien”.

Según dijo, su propuesta plantea mantener la estabilidad macroeconómica lograda, pero defendiendo a las pymes y luchando para que “termine el monopolio de las AFP”.

“Hemos propuesto la regulación de las tasas de interés, que son usureras en muchos casos. Vamos a regular la tasa de interés y vamos a proponer la creación la Defensoría del Cliente Financiero”, apuntó.

Martha Chávez se mostró en contra de un cambio de modelo económico. “Hay que hacer ajustes, pero cambiar el modelo me parece muy fuerte”, refirió.

A su turno, Gino Costa apuntó que el próximo Congreso solo estará en funciones 16 meses, por lo que planteamientos como el cambio de modelo económico no son viables.

Sin embargo, sí consideró que se pueden hacer “ajustes”, como adoptar medidas para estimular la inversión privada, “que es el motor del crecimiento”, y para mejorar la calidad de gastos de la inversión pública “que es muy mala”.