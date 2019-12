Lucía Alvites Sosa, de Juntos por el Perú, y Alejandro Sánchez Pachas, de Vamos Perú, postulan al Congreso. | Fuente: RPP Noticias

Lucía Alvites Sosa, de Juntos por el Perú, y Alejandro Sánchez Pachas, de Vamos Perú, presentaron en Ampliación de Noticias sus propuestas electorales para los comicios congresales complementarios del próximo 26 de enero.

Alvites Sosa dijo que su partido está enfocado en la lucha anticorrupción, y que una de sus propuestas es reducir en un 50 % el sueldo que perciben actualmente los congresistas, que supera los S/ 20 mil.

“Los altos sueldos de los congresistas no han garantizado que sean congresistas probos, capacitados, que de verdad trabajen para la gente”, comentó la postulante, socióloga de profesión.

Al señalarle que su propuesta puede ser vista como “populista”, la candidata sostuvo que “la gente siente que el Congreso no solo es un lugar para cocinar impunidades y blindajes, sino también un lugar de privilegios”.

“Lo que tenemos que demostrarle a la gente y que debe quedar en claro en este periodo cortísimo es que el Congreso vuelve a ser de la gente”, remarcó.

La propuesta también contempla que en los despachos congresales no trabajen demasiadas personas. “No puede ser que en un despacho para una persona trabajen 10 personas”, se quejó.

Enfoque al adulto mayor

Por su lado, Alejandro Sánchez Pachas, geriatra de profesión, dijo que su preocupación, de llegar al Congreso, serán fortalecer las políticas públicas en favor del adulto mayor.

El médico planteó la creación de albergues a nivel local y regional para las personas de la tercera edad, “que están en estado de vulnerabilidad”.

Advirtió que en Perú no hay un “mapa social” precisamente porque el país no tiene una política de Estado enfocada a este segmento de la población.

“Gracias al trabajo que yo he realizado me he dado cuenta de cómo viven los adultos mayores. No tienen protección social, porque no tenemos una política de Estado para el adulto mayor”, sentenció.