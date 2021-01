Alberto Beingolea | Fuente: Andina

El candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, afirmó que este lunes su organización política presentará las acciones de amparo y medidas cautelares para impedir retiro de candidatos por Lima, como lo dictaminó el Jurado Nacional de Elecciones.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el líder político resaltó que la candidatura presidencial del PPC sigue "firme y corriendo" y que las listas en todas las regiones también continúan en carrera.



"Sentimos que han sido vulnerados principios fundamentales, esta resolución ha sido un atropello y procederemos a las instancias judiciales, hoy día mismo se están presentando las acciones de amparo y las medidas cautelares que espero amparen nuestros derechos para que los candidatos de Lima sigan corriendo", dijo.



Alberto Beingolea admitió que las acciones de amparo tienen un plazo que podría demorar, pero que las medidas cautelares "suelen correr más rápido", por lo que consideró que en cuatro semanas podrían tener un fallo favorable,



"Tal como pasó en las elecciones anteriores donde tanto Ricardo Vásquez y Andrea Lanata (...) fueron mal sacados de competencia y acudieron precisamente con una acción de amparo y una cautelar. Acá lo importante es una cautelar por su velocidad y tanto Andrea Lanata y Ricardo Vásquez fueron amparados en sus derechos", dijo.



Cuestionamientos al JNE

La semana pasada el JNE resolvió rechazar la candidatura de 33 de los 34 candidatos presentados por el PPC y da la razón a lo resuelto por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, luego de considerar que la subsanación a las observaciones fue entregada fuera de plazo.



Al respecto, Alberto Beingolea explicó que la discusión parte en que el Jurado Electoral Especial puso el horario 2:00 p.m. en su página web, a pesar que "en la práctica" y debido a la pandemia el plazo vence a las 11:59 p.m.



"Fuimos con tranquilidad al El Jurado Nacional de Elecciones para que se den cuenta del error (...) ha dicho lo siguiente, 'si pues las dos de la tarde no es correcto, pero las 11:59 tampoco. A mí me parece que una hora prudente serían las ocho de la noche, ¿a qué hora la presentaste? ¿9:40 p.m.? no, ya es muy tarde, estás afuera'. No puede un juzgador fijar en su sentencia una norma y pretender darle efecto retroactivos", dijo.

De otro lado, Alberto Beingolea señaló que el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, corrió en varias oportunidades la fecha de un debate aceptado hasta que se contagió con el nuevo coronavirus.



"Por eso que en ese debate invitamos a Keiko Fujimori y a Julio Guzmán, Guzmán dijo que sí y a partir de ahí corrió y a Keiko ni la vi y Verónika Mendoza la invitamos y no la hemos visto", aclaró.

