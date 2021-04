Ex ministra Ana Jara consideró que no hay una mayoría absoluta en las votaciones y las fuerzas políticas deben concertar. | Fuente: Andina

La excongresista Ana Jara evaluó el resultado de las Elecciones Generales 2021, en la que el candidato Pedro Castillo se posiciona como el más votado hasta el momento y pasa a la segunda vuelta, según resultados preliminares. Aún está por definir con quién competirá.

Según su lectura, tanto para las elecciones presidenciales y congresales lo que se expresa es un pedido de consenso pues ningún partido ha tenido una mayoría absoluta. “En líneas generales creo que el veredicto del pueblo es que quiere que el país busque consenso (…) No se está otorgando una mayoría representativa o aplastante como en su momento lo han tenido otras organizaciones políticas”, comentó en RPP Noticias.

Según el conteo rápido de AMérica TV / IPSOS, el resultado de las elecciones congresales deja esta posible distribución de los escaños: Acción Popular (10.7%), Perú Libre (10.7%), Fuerza Popular (9.5%), Renovación Popular (8.8%), Avanza País (8.4%), Alianza Para el Progreso (7.9%), Juntos Por el Perú (7.7%), Somos Perú (6.4%), Victoria Nacional (5.7%), Podemos Perú (5.6%) y el Partido Morado (5.4%).

La expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno nacionalista consideró también que se trata de una brillante oportunidad para que la pandemia se tome como punto importante en la agenda y lo segundo es cómo se reactivará la economía.

El factor Castillo



Sobre la alta votación de Pedro Castillo aún existen puntos encontrados. El exparlamentario Natale Amprimo señaló que se trata de un candidato sobre el que se debe tener cuidado, en especial porque ha planteado el cierre del Congreso de la República, el cierre del Tribunal Constitucional y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

"En buena cuenta ha planteado el no respeto del estado de derecho. Y frente a eso no hay concertación alguna", indicó el constitucionalista en RPP Noticias. "Esa agenda no respeta el estado de derecho", concluyó.



Pero una lectura diferente ofreció Ana Jara. Recordó que el voto por Pedro Castillo se da en sectores del sur andino y que es el efecto de una clase política corrupta. "Esa es la verdad, el hartazgo de un pueblo pobre condenado a la miseria por una clase política corrupta. Esa es la lectura desde mi punto de vista de los resultados de hoy", indicó.

También consideró que para el consenso el candidato Pedro Castillo tendría que "bajar un poco sus propuestas antisistema".