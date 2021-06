Avelino Guillén, integrante del equipo técnico de Perú Libre. | Fuente: RPP

El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Avelino Guillén, consideró este martes que la denuncia de la candidata presidencial Keiko Fujimori de supuesto "fraude en la mesa" busca "ensuciar el proceso electoral" e impedir que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declare un ganador de la segunda vuelta.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, exfiscal supremo afirmó que Perú Libre es respetuoso de la actuación del sistema electoral, de la labor de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Además, Avelino Guillén exigió que se respete la "voluntad popular expresada en el voto".



"Consideramos que en una elección quienes participamos en un proceso electoral estamos en la obligación, en el deber, de respetar el resultado así no sea favorable. No podemos como justificación el hecho de tener un resultado desfavorable para pretender argumentar fraude o señalar que ha habido una serie de irregularidades. Vamos a esperar con paciencia el resultado oficial", dijo.

"Hay que saber perder"

Avelino Guillén señaló que "cualquier cuestionamiento, percance o hecho irregular" durante la votación, se tiene que investigar y afirmó que Perú Libre tiene "decenas de hechos de toda índole" que pueden atribuir a Fuerza Popular, pero indicó que este tema lo dejarán a los organismos electorales.

"Para nosotros el resultado se ha dado, el proceso electoral ha concluido y todo los observadores, que son alrededor de mil observadores nacionales e internacionales, la OEA y demás organismos se han pronunciado sobre la limpieza de este proceso electoral. Hay que saber perder y hay que saber ganar", sostuvo.

"Es una estrategia con la finalidad de ensuciar el proceso electoral, nosotros no vamos a caer en eso. El proceso ha sido llevado a cabo bien", insistió sobre el supuesto fraude denunciado por Fuerza Popular.



Avelino Guillén argumentó que para hablar de fraude electoral tendría que haber "pruebas contundentes", "hechos planteados de forma organizada" y con participación de los organimos electorales.

"Saca este argumento de supuesto intento de fraude para tratar de desviar la atención y paralizar e impedir que la ONPE declare un ganador, esa es la estrategia de ellos. Nosotros no podemos caer en ese juego, en esa maniobra. Tenemos que esperar que el sistema electoral se pronuncie en su momento y exigimos que se respete la voluntad popular. No puede ser que una persona no admita su derrota y acuda a un supuesto fraude, demostrando con eso absoluta irresponsabilidad", dijo.





