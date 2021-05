César Acuña estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El excandidato presidencial César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), reafirmó que votará por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral, que se realizará el próximo 6 de junio.

En Ampliación de Noticias, el líder de APP señaló que “hoy más que nunca, los políticos tenemos que tomar una decisión” y adelantó que, en su opinión, Keiko Fujimori es “el menos malo” de las opciones.

“Yo estoy convencido que el profesor (Pedro) Castillo es buena persona, pero está rodeado de personas que tienen problemas con la justicia, caso de (Vladimir) Cerrón, quien ha sido sentenciado”, comentó.

“Creo que hoy, entre uno y otro, tenemos que elegir a uno, al menos malo. Para mí, el menos malo es Keiko Fujimori”, añadió.

César Acuña dijo que esta opinión es personal, pero estimó que será ratificada por su partido en un encuentro que realizarán este sábado, 8 de mayo.

Sobre Castillo

El excandidato presidencial se mostró en contra de un gobierno “estatista”, modelo que -consideró- representa la opción del profesor Pedro Castillo.

Al respecto, se mostró en contra de algunas de sus propuestas, como la desactivación del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

César Acuña se mostró a favor de un cambio de Constitución, pero opinó que “no es el momento”. “Hoy es el momento de atender la pandemia, es momento dar puestos de trabajo”, remarcó.





Oportunidad de Keiko

El líder de APP resaltó que Keiko Fujimori tiene un fuerte antivoto, pero consideró que la lideresa naranja tiene la oportunidad de convertirlo en un “reconocimiento”, si es que realiza un trabajo honesto y sin corrupción en un eventual gobierno.

César Acuña descartó haber sostenido reuniones con Fujimori antes de hacer público su apoyo. “Yo no he conversado con la señora Keiko, a mí me interesa el país”, remarcó.

“Yo no estoy buscando ningún interés personal, político. No estamos buscando ministerios. Buscamos que, a partir del 28 de julio, tengamos un gobierno que se comprometa a trabajar por la gente más pobre”, sentenció.

