Elecciones 2021

El estrado fue instalado frente al Penal Anexo Mujeres Chorrillos. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Un estrado ha sido instalado en el cruce de la avenida Defensores del Morro con la calle Puquio Ullola, frente al Penal Anexo Mujeres Chorrillos (ex Santa Mónica), para el eventual debate propuesto para esta tarde entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre).

La estructura metálica ha sido decorada con telas rojiblancas y ya se han colocado los altillos para la ubicación de los candidatos durante la polémica, programada para las 3:00 p.m. de este sábado.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la zona y constató que hay presencia de policías y serenos en la zona, aunque hasta el cierre de esta nota no se había cerrado el tránsito vehicular.

Nuestra reportera informó, además, que ha llegado un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular, que con banderolas y arengas expresan su respaldo a Keiko Fujimori.



¿Debate descartado?

Se espera que la lideresa de Fuerza Popular arribe al lugar minutos antes de las 3:00 p.m., hora planteada para el debate. Sin embargo, la participación del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha sido descartada.

De hecho, en Enfoque de los Sábados, la candidata a la vicepresidencia por la agrupación izquierdista, Dina Boluarte, aseguró que Pedro Castillo no acudirá al encuentro.

“Ayer ha salido una resolución del Ministerio del Interior en el que dicen que para ese debate no hay garantías. Pedro Castillo y nosotros somos respetuosos de las instituciones del Perú y si no hay garantías el profesor Pedro Castillo no va a exponer a la militancia y a los simpatizantes”, manifestó.

