Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

La abogada Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, confirmó que el candidato presidencial de su partido, Pedro Castillo, no acudirá este sábado a las 3 de la tarde al encuentro con su contrincante, Keiko Fujimori, para confrontar sus propuestas de campaña frente al penal Santa Mónica, en Chorrillos.

"Ayer ha salido una resolución del Ministerio del Interior en el que dicen que para ese debate no hay garantías. Pedro Castillo y nosotros somos respetuosos de las instituciones del Perú y si no hay garantías el profesor Pedro Castillo no va a exponer a la militancia y a los simpatizantes", señaló en entrevista con RPP Noticias.

Pese a esto, confirmó que su partido participará en los debates "de carácter institucional" organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, entre estos el del 23 de mayo entre ambos equipos técnicos. Sobre este encuentro, reconoció que forma parte del equipo técnico de Perú Libre; no obstante, precisó que en los próximos días se definirá a las personas que debatirán.

"Sí voy diciéndole al pueblo peruano que las personas que conforman el equipo técnico del profesor Pedro Castillo y Perú Libre no son nadie del pasado corrupto. La señora Keiko Fujimori ya presentó su equipo y todos tienen denuncias y procesos penales", señaló. Sobre la situación legal de Vladimir Cerrón, dijo que "la justicia que haga el papel que deba hacer".

En diálogo con Enfoque de los Sábados, Dina Boluarte cuestionó a Keiko Fujimori por señalar que las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, fueron una política de "planificación familiar". "¿A estas señoras que les han roto el derecho de ser madres les han preguntado si querían romper ese derecho?", criticó.

En otro momento, la candidata a vicepresidenta señaló que "es posible" cumplir con la propuesta del candidato presidencial Pedro Castillo de destinar el 10% del PBI al sector Educación y otro 10% al sector Salud debido a la riqueza natural que tiene el país. Además, reiteró que Vladimir Cerrón es el sectario del partido Perú Libre y no el candidato presidencial.

"Ya lo dijo el profesor Pedro Castillo: el candidato es Pedro, quien va a gobernar es Pedro con el consenso del pueblo peruano porque los problemas en el Perú son tan infinitos que no solamente el presidente va a poder solucionarlos, tiene que ser el consenso del pueblo peruano y aquí tiene que estar el empresariado y la prensa", apuntó.

"El que se dice ser de izquierda y no haber leído a Carlos Marx o no haber leído algunas lecturas de Lenin o de Fidel Castro, de José Carlos Mariátegui, del Perú de Arguedas, pues no estaríamos diciendo que somos de izquierda, pero de ahí a querer radicalizar a un movimiento político de Perú Libre creo que es una exageración", agregó en otro momento.

Al ser consultada sobre el largo periodo que lleva la izquierda en países como Cuba y Venezuela, la candidata señaló que "también diríamos lo mismo con la derecha peruana: 30 años en el poder, con la Constitución del 93". Además, remarcó que el referéndum para aprobar este documento se dio durante el régimen de Vladimiro Montesinos.

"¿La Constitución del 93 qué tiempo la tenemos? 30 años. Y es la derecha que viene gobernando en el país y eso no se dice. Son 30 años de la Constitución fujimorista que tiene un sistema económico (…)", indicó.

Boluarte también señaló que la aprobación de la Constitución del 93 se dio en el contexto de una cuestionada aprobación del entonces presidente Alberto Fujimori e hizo un paralelo con la aceptación que tiene actualmente su hija, la candidata presidencial Keiko Fujimori, de quien dijo "encarna la corrupción". "Lo digo sin temor", indicó.

"Keiko Fujimori está diciéndonos todos los días terrucos, que nos dice todos los días terroristas, comunistas, que vamos a quitar la propiedad privada a nuestros hermanos peruanos, que vamos a reducir sueldos, que vamos a quitar puestos de trabajo. Ella lo dice, nosotros estamos llevando un mensaje de esperanza, de cambio", cuestionó.

