La segunda vuelta de las Elecciones 2021 se realizaron el pasado 6 de junio. | Fuente: Onpe

Superada la segunda vuelta y cada vez más cerca la proclamación del próximo gobernante por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es momento de preguntarnos sobre qué bases el próximo gobierno construirá su legitimidad luego de una campaña electoral que parece haber dañado aún más la confianza en nuestra clase política.

Una de las claves estará en el liderazgo positivo que puedan ejercer los actores políticos, protagonistas de estas Elecciones 2021 y de los próximos cinco años de gobierno, teniendo en cuenta que varios de los que han tomado posición durante la campaña tendrán sendas representaciones en el Congreso de la República.

En cuanto a liderazgos políticos, sin embargo, el Perú no anda tan bien que digamos. "Lo que tenemos en este momento es una debilidad de los liderazgos, no sólo de los del muy probable gobierno de Pedro Castillo (que no ha sido proclamado todavía pero es muy probable), sino una debilidad también de un eventual liderazgo de oposición", sostiene el analista político Jeffrey Radzinsky.

Sin una proclamación de resultados a la vista y a pocas semanas de realizarse el cambio de mando; las primeras semanas del próximo gobierno serán decisivas para intentar construir (o no dejar caer aún más) esa legitimidad.



El manejo político será decisivo, de acuerdo con el politólogo Omar Awapara, pero no siempre los presidentes han recibido el apoyo constante en sus primeros días. "Va a ser muy importante construir cierta legitimidad dentro de la opinión pública. Hay presidentes que empiezan muy bien, que ganan apretadamente, PPK logró elevar su popular, en los primeros meses, hasta el 60%. Igual Ollanta Humala, pero también se puede caer rápido".

La importancia de los gestos en política

Quizás lo más importante en este contexto tenga que ver con los gestos políticos, sobre todo de parte de los candidatos que participaron en la segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Especialistas indicaron a RPP Noticias que esto es clave para que la legitimidad del próximo gobierno no sea dañada más.

Percy Medina, de Idea Internacional, comenta que el camino que deben seguir estos líderes de los partidos es el de la conciliación. "La gente, en general, tiene que ver un cambio de actitud hacia el encuentro, hacia el diálogo, hacia voltear una página difícil como lo ha sido la campaña electoral. La campaña electoral no se puede prolongar eternamente. En cualquier lugar del mundo, en la campaña se dicen cosas, hay evidentemente puyas de agresividad, pero una vez que termina se voltea la página, como corresponde, y se le permite gobernar a quien haya sido elegido".



El comportamiento y las acciones democráticas de los líderes políticos antes y después del 28 de julio próximo determinarán la posibilidad de gobernar con tranquilidad durante los próximos años.