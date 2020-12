Elecciones 2021: Congresistas, ex ministros y parlamentarios que aspiran a ser candidatos en los próximos comicios

Algunos congresistas quieren continuar en la vida política a través del Parlamento Andino. | Fuente: Andina

Tentar un escaño legislativo suele ser el atractivo principal de la clase política peruana. Es algo inherente a la práctica política, afirman los especialistas. Por ello, no debe resultar novedoso que los nombres de algunos ex parlamentarios aparezcan entre las listas de precandidatos al Congreso de, al menos, una decena de los partidos habilitados para las Elecciones Generales 2021.

Algunas de esas agrupaciones políticas son: Acción Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, APP, UPP, Renovación Popular, Podemos, Partido Nacionalista, Juntos por el Perú y el Partido Morado.

Aunque el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que -tal como se aprobó en el referéndum del 2018- la reelección inmediata de congresistas queda prohibida para los próximos comicios, varios legisladores y ex legisladores participan como precandidatos a la presidencia de la República, vicepresidencias o al Parlamento Andino.

“Sin duda que el Congreso es un plato muy apetitoso porque da una serie de beneficios, entre ellos, la inmunidad parlamentaria. Si fuese por ellos y si hubiese reelección, [los legisladores] repetirían todas las veces posibles a pesar del desprestigio que tiene el Congreso. Yo creo que es un apetito por volver al poder y eso es casi una cosa incontrolable”, considera el politólogo Luis Nunes.

Por su parte, para el analista político Luis Benavente, es normal que los políticos quieran postular y ganar una curul en el Parlamento. No obstante, resaltó que en la actualidad la población demanda la renovación total de la clase política, pues se ha generalizado un fuerte rechazo hacia los políticos tradicionales.

“Yo creo que el voto no va a ser tan simple esta vez. Va a ser un poco más analizado de parte de los votantes porque ha habido una corriente que se ha manifestado en marchas, que más que de adhesión a Vizcarra, ha sido de rechazo al sistema político y de las prácticas de la política. La ciudadanía va a ser más cautelosa al entregar su voto”, concluye Benavente.

El equipo de El poder en tus manos revisó las listas de los precandidatos al Congreso de los 24 partidos en competencia para las Elecciones 2021 y encontró los nombres de los siguientes ex legisladores:

Por Acción Popular

Los actuales legisladores Luis Simeón, Leslye Lazo, Mónica Saavedra y Yessy Fabián buscan la reelección en el Parlamento Andino. Al igual que el congresista disuelto Armando Villanueva.

Por Fuerza Popular

Martha Moyano, ex congresista y actual regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, intenta regresar al Pleno del Congreso. Mientras que Luis Galarreta, integrante del Legislativo disuelto, se encuentra como precandidato a la primera vicepresidencia y al Parlamento Andino.

Por Somos Perú

Los congresistas Guillermo Aliaga, Luis Dioses y Jorge Flores aparecen en la lista de precandidatos al Parlamento Andino.

Por Alianza para el progreso

La ex congresista Marisol Espinoza y los actuales legisladores Omar Chehade, Tania Rodas, César Combina y Mario Quispe también buscan una curul en el Parlamento Andino. En tanto, Héctor y María, hermanos de César Acuña Peralta, están registrados como precandidatos al Congreso por La Libertad y Lambayeque respectivamente.

Por Partido Nacionalista

Los ex congresistas Fredy Otárola Peñaranda y Santiago Gastañadui, así como los ex ministros Luis Alberto Otárola Peñaranda y Wilfredo Pedraza aspiran a quedar en la lista para retornar al Congreso de la República.

Por Podemos Perú

Los nombres de José Luna Gálvez y Enrique Wong (dueño y secretario del partido respectivamente) se vislumbran entre los precandidatos congresales. Por su lado, el actual congresista José Luis Luna Morales apunta a seguir en la política a través del Parlamento Andino.

Por Renovación Popular

Fabiola Morales, ex congresista, intenta regresar a ocupar un espacio en el Legislativo.

Por Unión por el Perú

Ricardo Belmont pretende llegar al Congreso. Y la actual legisladora Yessica Apaza participa como precandidata para obtener un escaño en el Parlamento Andino.

Por Juntos por el Perú

El ex congresista del Frente Amplio Alberto Quintanilla es precandidato al Parlamento Andino. Asimismo el ex nacionalista Sergio Tejada y la ex ministra Aida García Naranjo Morales quieren una curul en el Congreso el 2021.

Por Partido Morado

Zenaida Solis, actual congresista, intenta continuar en la política a través del Parlamento Andino. Asimismo, Susel Paredes Piqué intentará llegar por primera vez al Congreso.

El 6 de diciembre se desarrollará la última fecha de las elecciones internas. Sus resultados nos permitirán conocer las listas oficiales. Serán los votos de sus militantes y delegados los que determinen si estos personajes repiten el plato para las Elecciones 2021.