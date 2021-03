El candidato a la Presidencia Daniel Salaverry tuvo un altercado verbal en el Centro de Lima este jueves. | Fuente: Twitter: @DraPilarMendoza

El candidato a la presidencia de la República por Somos Perú, Daniel Salaverry, protagonizó un enfrentamiento verbal con un ciudadano en la vía pública. Ante este vergonzoso episodio, dijo que solo se defendió de un ataque.

“En un semáforo en rojo se cruzan personas para insultarme. Me bajé para decirle; ¿qué pasa qué estás buscando?”, dijo en la Rotativa del Aire de RPP.



“Lo que hice fue defenderme de un agraviador yo siempre me voy a defender. Yo no soy de los que se corre de los problemas. Yo no voy a bajar la cabeza cuando alguien me agreda”, aclaró.



Daniel Salaverry dijo que es la primera vez que le ocurre algo así y que se defendió porque el tipo se acercó a su ventana a agredirlo. “Por el hecho de ser candidato Presidencia, la gente no va tener derecho a insultarme”, sostuvo.



Altercado en la calle



El expresidente del Congreso Daniel Salaverry fue grabado, este jueves, en un video en el que se muestra discutiendo con una persona en la vía pública. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Tacna y el jirón Huancavelica.



Un ciudadano vestido con polo rojo y gorra de colores se acerca para reclamarle e insultarle por unas declaraciones que dio en la prensa sobre la expulsión de venezolanos ilegales del Perú.



Daniel Salaverry reaccionó y bajó de su vehículo para responder con insultos, mientras que su personal de seguridad evitaba que se enfrenten a golpes.



“¿Qué crees, que te tengo miedo? Anda a hacer lo que quieras a tu país, crees que estás en tu país?”, le dijo Daniel Salaverry al ciudadano. “Los voy a expulsar a todos los delincuentes de m... ¿Valiente te crees?”.