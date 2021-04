Elecciones 2021 | Fuente: Andina/ EFE

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene el 41 % de intención de voto y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consigue un 26 % de preferencia electoral, según la última encuesta de Datum Internacional.



De acuerdo con el estudio publicado este jueves en los diarios Perú 21 y Gestión, si las elecciones presidenciales de segunda vuelta se realizan mañana los votos blancos y viciados alcanzan el 15%, de ese total solo el 24% ha decidido ya por esa opción, mientras que un 41% que aún lo está pensando y un 35% que no tiene resulta su decisión.



La encuesta de Datum revela que Pedro Castillo consigue mayor intención de voto en la región centro y sur del país con 59% y 54%, respectivamente. En el caso de Keiko Fujimori, su mejor respaldo se encuentra en oriente y norte, con 30% y 27%, respectivamente.



En el caso de Lima, el candidato presidencial de Perú Libre obtiene una preferencia de 29% y su contendiente de Fuerza Popular un 34%.



De otro lado, Datum señala que a seis semanas y media de la segunda vuelta, un 49% de los electores todavía no decide por quién votar, un 32% indica que aún lo está pensando, un 15% sostiene que no lo ha hecho todavía y un 2% responde que no sabe.

El estudio precisa que Lima y las regiones norte y sur del país reúnen la mayor cantidad de indecisos con un 32%, 33% y 34%, respectivamente.

La encuesta realizada por Datum Internacional S.A, por encargo de la Empresa Editora El Comercio S.A, se realizó a 1 205 personas, hombres y mujeres de 18 a 70 años, entre el 16 y el 20 de abril. El estudio nacional urbano y rural tiene un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de +-2,8%.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": El candidato del Partido Perú Libre, Pedro Castillo, se enfrentará a Keiko Fujimori en segunda vuelta. ¿Quién es este profesor de Cajamarca, dirigente del CONARE SUTEP, que sorprendió a todos al quedarse con el primer lugar en las elecciones 2021? Escuchemos el siguiente informe de El Poder En Tus Manos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.