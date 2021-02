Elecciones 2021

El uso de las redes sociales se ha vuelto un recurso necesario en esta campaña electoral debido a la segunda ola de contagios de COVID-19. | Fuente: PCM / Andina

A fines de enero la campaña electoral comenzó a mudarse a las redes sociales, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) publicara su protocolo de medidas de seguridad y prevención contra el COVID-19. Hoy, es muy probable que no haya ni un solo candidato que no tenga cuenta en Facebook, Instagram, Twitter y hasta TikTok, con el propósito de ganarse unos votos más.

El protocolo aprobado con la resolución ministerial Nº 140-2021/MINSA suspendió las reuniones presenciales que impliquen la concentración de personas. Es decir, se acabaron las caravanas, los mítines, conciertos, etc., mientras dure la emergencia por la segunda ola de contagios. A cambio, se pide que los candidatos den prioridad a “mecanismos de difusión virtuales, digitales o no presenciales”.

Y en este punto nos encontramos, a menos de dos meses de la jornada electoral.

Uno de los usos que más llama la atención es la transmisión en vivo. Sigrid Bazán es una de las candidatas que más usa este recurso con un programa semanal que denomina Conversando Juntos. En esa línea, también el ex presidente Martín Vizcarra inició un programa semanal denominado Martín en vivo, que continuó hasta antes del caso de vacunaciones en secreto en el que está implicado. Otro candidato que utiliza las transmisiones en vivo, pero desde la cuenta de su partido político, es Alberto Beingolea. También se puede mencionar la transmisión de Úrsula Moscoso y Susel Paredes, denominada Entre Moradas.

Candidatos utilizan las transmisiones en vivo en Facebook o Instagram para interactuar con electores. Es uno de los recursos en esta campaña. | Fuente: Facebook

Y así se pueden seguir contando muchos casos más.

Mauricio Rojas, especialista en redes sociales, señala como antecedente a Susana Villarán, cuando era alcaldesa de Lima, entre el 2011 y 2014. “Esta tendencia comenzó con los famosos #SusanaResponde, de Susana Villarán. En ese entonces comenzó con unas transmisiones un poco más rusticas para responder cuestiones de la Municipalidad de Lima, y después siguieron los ministerios, la presidencia, con el tema de las transmisiones”, recuerda. Ahora Villarán cumple arresto domiciliario por la investigación de aportes a su campaña contra la revocatoria.

En conversación con RPP Noticias, Rojas destaca que los candidatos utilicen las transmisiones en vivo para discutir sus propuestas con los electores. “Es bastante importante hacerlo y buscar siempre una forma nueva de interactuar. Tratar de innovar es un buen camino porque las personas tienden a aburrirse rápido”, comenta y pone como ejemplo el caso de Keiko Fujimori, quien ha planteado una serie de videollamadas a sus militantes durante el tiempo que dure la cuarentena y que han denominado A tu lado en la distancia.

Candidatos usan sus propios teléfonos celulares o cámaras digitales para hacer sus transmisiones en vivo. | Fuente: Facebook

¿Cómo funcionan?

Si pensaba que era suficiente con tener un Smartphone, está equivocado. Mucho depende de la imagen que se quiera mostrar a los electores. En esa línea, una buena transmisión en vivo puede requerir hasta una cámara fotográfica, una laptop, un micrófono inalámbrico para que se escuche bien la voz, lámparas de iluminación, una pantalla chroma de fondo, y muchos artefactos más.

“En realidad, el tema de Internet es más de ensayo y error, probar y aprender de los errores. Creo que es un gran momento para los candidatos que no pueden hacer campaña presencial, experimenten el uso de nuevos medios de esta manera”, indica Juan Carlos Luján, consultor en comunicación digital.

¿Cuáles son las principales plataformas? Según Luján, hoy en día casi todas las aplicaciones ofrecen la opción para transmitir en vivo, como Facebook, Instagram, Twitter, Periscope y Tik Tok. Pero la primera opción es la más importante. “[Facebook] da mucha información del alcance a cuantas personas he llegado; cuantos me han visto en vivo; cuantos han interactuado, es decir, han comentado, han compartido, han dado like a mi transmisión; cuanto tiempo han visto de corrido mi transmisión”, puntualizó, pues se trata de información valiosa para una campaña.

Sobre este aspecto, Mauricio Rojas menciona que “cualquier tipo de reacción es positiva” pues hará que la transmisión en vivo aparezca en el perfil de más personas y puede que genere más interés.

Candidatos en las redes

¿Cómo es el candidato peruano frente a las redes sociales? Para Juan Carlos Luján, nuestros políticos no tienen mucha experiencia con esta tecnología.

“Son políticos de una generación con una visión bastante conservadora o neófita respecto al uso de la tecnología. No tenemos un candidato como Nayib Bukele, que domina los nuevos medios”, indicó, en referencia al actual presidente de El Salvador, de 39 años, conocido por su uso de Twitter durante la campaña y en su gobierno.

Por otro lado, si bien ahora hay más gente usando las redes sociales, para Rojas aún no se muestra espontaneidad por parte de los candidatos peruanos.





Uno de los antecedentes de políticos interactuando con el público fue Susana Villarán con #SusanaResponde. Esta publicación es del 2014. | Fuente: Facebook

“Todas las campañas se nota que están hechas por agencias, o grupos internos de campaña, pero ninguno es como que lo trabaje a modo personal [el candidato], o al menos así se siente”, explica, con algunas excepciones. ¿Y quiénes pueden conformar este equipo? Un diseñador, un fotógrafo y editor de videos, una persona que responda los mensajes y publicaciones, y un publicista que haga la estrategia digital.

También debemos considerar que cada red social es un mundo diferente. Explica Luján que Facebook es la más importante para comunicar e interactuar; Instagram es más visual, pero no son muy bienvenidos los políticos, y Tik Tok puede ser más viral que las dos anteriores. Otra red importante es Twitter, pero se ha convertido en lugar de discusión.

“Estar en Twitter criticando al resto no es una buena fórmula. Veo que muchos candidatos hacen eso, sobre todo los que van al Congreso, que solamente se dedican a despotricar contra el actual gobierno”, indicó.

El público peruano

Para agosto del año pasado, la encuestadora Ipsos informó que alrededor de 13.2 millones de peruanos son usuarios de redes sociales y durante la primera cuarentena Facebook (73%), WhatsApp (69%) y YouTube (41%) fueron las aplicaciones más imprescindibles en nuestro país.





Ipsos muestra las preferencias del público peruano en las redes sociales. | Fuente: Ipsos

¿Cómo ha cambiado el peruano usando las redes sociales? Con el paso de los años, señala Rojas que “ahora hay una completa horizontalidad de que todos son usuarios”. Esto se refleja en las respuestas, pues hasta hace unos 10 años los usuarios guardaban ciertos límites al comentar a personajes conocidos, y ahora hay páginas y grupos en contra de candidatos específicos.

En este punto también coincide Luján. “No solamente en el Perú sino a nivel mundial hay muchos 'haters' o 'trolls' que siempre están pendientes de las transmisiones y tratan de una forma u otra de cuestionar o burlarse. Es todavía un poco infantil el comportamiento del público peruano”, explica.

Ahora, ¿serán las redes sociales decisivas en esta campaña electoral? Esa es una pregunta que aún está por ser respondida el 11 de abril. Por lo pronto, la información está a la mano y queda a los electores estar informados los suficiente para elegir.