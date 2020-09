"Yo he aprendido mucho de Hernando de Soto, yo lo admiro", indicó Fernando Cillóniz sobre Hernando de Soto. | Fuente: Andina

El exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, afirmó este jueves estar "encantado" de la posibilidad de un frente común junto al economista Hernando de Soto para participar en las elecciones generales del 2021.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Cillóniz, quien formalizó su inscripción en el partido Todos por el Perú, aclaró que hasta el momento no ha conversado sobre esta eventual alianza con el economista, sobre quien la agrupación política Avanza País ha confirmado su interés para que encabece una plancha presidencial.



"Yo encantado, Hernando me ha invitado a su casa, hemos trabajado, no solo hemos cenado muy cordialmente, hemos trabajado ideas de gobierno, yo he aprendido mucho de Hernando de Soto, yo lo admiro, es un intelectual y economista brillante, solo le debo gratitud", indicó.



Fernando Cillóniz sostuvo que hay muchos posibles candidatos y partidos políticos con ideas similares para las elecciones del 2021 como Hernando de Soto, el alcalde de la Victoria, George Forsyth, entre otros.



"Pero sí debe haber alianza entre ese tipo de partidos y este tipo de líderes que son estupendos, repito ojalá, no lo doy por hecho, como estamos conversando, pero ojalá, haré todo lo que esté a mi alcance", indicó.

En ese sentido, Fernando Cillóniz consideró que es importante una integración de partidos de centro para evitar un escenario fragmentado como se vive en el Congreso de la República.



"Lo que le conviene al país, lo que merece el electorado y la ciudadanía es pocos candidatos y no muchos candidatos, la atomización creo debilita al país, a la polítical, al parlamento y a la gobernancia", manifestó.



