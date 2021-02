El estudio consultó a la población del 19 al 23 de febrero y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos. | Fuente: Andina

A menos de dos meses de la celebración de las elecciones generales 2021, dos candidatos ocupan los primeros lugares en intención de voto: por un lado, Yonhy Lescano de Acción Popular posee 11.3% y, en segundo plano, Verónika Mendoza cuenta con 8.9%. Esto según la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para el diario La República.

El estudio consultó a la población del 19 al 23 de febrero y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos (hacia arriba y abajo) en cada resultado a nivel nacional. A Lescano y Mendoza le siguen el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, con un 8.1%; Keiko Fujimori, con 8.1%; y Rafael López Aliaga, con 7.6%.

A estos candidatos le siguen Daniel Urresti, con 4.8% de intención de voto; Hernando de Soto con 4.2%; César Acuña con 3.8%; Julio Guzmán con 3.1%; Ollanta Humala con 2.4%; Pedro Castillo con 2.4% y Daniel Salaverry con 2,2%.

De acuerdo con La República, los resultados de los cinco postulantes con mayor respaldo son tan cercanos que, considerando el margen de error de esta encuesta, estarían entrando en un empate técnico.

Asimismo, entre quienes apoyan al candidato de Acción Popular se encuentran mayoritariamente hombres interesados en política. Cerca de un tercio de ellos pertenece a las regiones del sur del país. En el caso de Verónika Mendoza, la mayoría de quienes votarán por ella son peruanos con educación básica y cerca de la mitad son mujeres y personas pertenecientes a los sectores D y E. Al igual que Lescano, casi un tercio son sureños.

Dentro del electorado de Forsyth se encuentran mayoritariamente peruanos de formación básica, mujeres y desinteresados en política. En el caso de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuenta con un respaldo de mayorías con educación básica, desinteresados en política e identificados con la derecha. Cerca de la mitad de ellos vive en condición de pobreza y, en similar proporción, se encuentran mujeres.

El candidato que ha dado un gran salto es López Aliaga, quien tiene entre sus electores a grupos mayoritarios desinteresados de la política, mayores de 40 años, con educación superior, hombres y provenientes de la capital.

Prepondera el rechazo

Un sorprendente 31% de los encuestados no tiene preferencia por ninguno de los candidatos que se encuentran en carrera hacia la presidencia. En este grupo se encuentran aquellos que no votarían por nadie (17.6%); los que no saben a quién elegirán (10.3%), aquellos que votarán en blanco o viciado (2.5%) y quienes no asistirán a los comici9os (0.2%).

