¿Son Lescano y Acción Popular de Izquierda?

Escrito por Fernando Tincopa, investigador del Centro Wiñaq

En tiempos en los que el populismo trasciende las fronteras ideológicas, resulta tentador descartar la utilidad de la clásica división entre izquierda y derecha para caracterizar a nuestros líderes políticos. Algunos políticos y analistas coinciden en sugerir que este marco de interpretación está desfasado; sin duda, es un hecho que la dicotomía izquierda-derecha no debe limitar la ubicación simultánea de un mismo actor en otros ejes más específicos como el social, económico, o político. Sin embargo, resulta práctico tanto como predictor de actitudes políticas y posturas de gobierno.

El plan de Gobierno de AP propone implementar un nuevo modelo económico y la necesidad de una nueva constitución | Fuente: Andina

Por otro lado, la mayoría de la población tiene dificultades para diferenciar actores políticos en un espectro binario, lo que hace pensar en el grado extra de dificultad al momento de interpretar categorías como Liberal, Progresista, Conservador, etc. Según una reciente encuesta de Ipsos el 76% de los peruanos no conocía o no podía precisar el uso de los términos “izquierda” o “derecha”. Por otro lado, en todos los grupos focales en los NSE y NSD que realizó el Centro Wiñaq durante enero, la mayoría de los participantes fue incapaz de definir conceptualmente ambos términos. Adicionalmente, la mayoría de los participantes reconoció atributos negativos tanto para la izquierda y derecha; no obstante, la izquierda es la que evidencia mayores pasivos. Hemos encontrado cierta evidencia en grupos focales que la percepción de ciertos sectores le atribuye a la izquierda una vinculación con el terrorismo. Este es probablemente uno de los pasivos más grandes de la izquierda peruana y quizás la razón principal por la que el candidato Lescano busque desprenderse de esa etiqueta ideológica. “Nosotros no somos de izquierda” “Ellos son Marxistas, Leninistas Maoístas (…) creen que el poder nace del fusil, eso dice la izquierda”[1].

Lo cierto es que ser de izquierda en estos tiempos no implica necesariamente comulgar las mismas fuentes ideológicas sino, sobre todo, para fines prácticos, con una misma agenda política. En ese sentido la agenda política de Lescano y Acción Popular poseen componentes comunes e incluso idénticos a la agenda de izquierda peruana actual.

En este artículo nos concentraremos por analizar exclusivamente la dimensión económica de sus propuestas e identificar divergencias y coincidencias en las propuestas de AP y la Izquierda peruana. La izquierda se ha caracterizado históricamente por sostener críticas al sistema capitalista y plantear un cambio de modelo económico que corrija las fallas del mercado, que redistribuya la riqueza nacional y recupere el control estatal de los “sectores estratégicos” de la producción. Estas iniciativas concentran su intención en la propuesta de Nueva Constitución y el cambio del capítulo económico. Estas han sido banderas propuestas de manera explícita por todos los partidos de izquierda (Juntos por el Perú, Frente Amplio, Perú Libre, Democracia Directa) y por Acción popular durante la campaña actual.[2]

El plan de Gobierno de AP propone implementar un nuevo modelo económico y la necesidad de una nueva constitución. En paralelo, el discurso de Lescano es mucho más explícito en este sentido: “Yo estoy de acuerdo con el cambio de la Constitución, es necesario escuchar las demandas del pueblo y lo primero sería cambiar el capítulo económico, porque las grandes transnacionales se llevan los recursos naturales del país a precios irrisorios”[3]. Del mismo modo, Lescano sostiene una lista de preconcepciones que también coinciden con el ideario clásico de izquierda, preconcepciones tales como la necesidad de regulación de la economía, el proteccionismo al mercado local, el rechazo a los TLCs, la crítica a la globalización, el rechazo a las empresas extranjeras en la explotación de los recursos naturales, etc. Las que ha concretizado en propuestas como el control de precios para medicamentos[4], la regulación de tasas de interés de los bancos[5], la renegociación de los contratos mineros[6], etc.

Del mismo modo, gran parte de los candidatos al congreso por Acción Popular evidencian también claras coincidencias en materia económica con la izquierda. En ese sentido en un análisis rápido de las propuestas de sus congresistas (especialmente de la región sur) vemos que recurrentemente aparecen propuestas que defienden un nuevo capítulo económico, la eliminación de privilegios para grandes empresas, etc. En Apurímac, los principales candidatos de AP, coinciden en propuestas a favor del cambio constitucional y la eliminación de los contratos-ley, la renegociación de contratos mineros, la derogación de la Ley general de minería, el incremento del canon minero, etc.[7] En Cusco, Puno y Arequipa los candidatos de AP sostienen propuestas que van desde cambiar el rol subsidiario del Estado a través de una nueva constitución hasta propuestas más específicas como eliminar el monopolio de PerúRail[8].

En resumen, es posible sostener que existe un alto alineamiento en las propuestas económicas entre los candidatos de Acción Popular y gran parte de los candidatos regionales de partidos de izquierda[9]. Estas propuestas, coinciden más con una izquierda que aboga por un Estado intervencionista y rentista (Perú Libre, Democracia Directa, Unión por el Perú, etc) y menos una izquierda “verde” o progresista (Juntos por el Perú, Frente Amplio), con quienes puede discrepar respecto al nivel de permisibilidad de explotación de recursos naturales. No obstante, existe un interés común en todos ellos por el control político de las fuentes de riqueza. Las coincidencias en las propuestas pueden ser más bien de carácter pragmático y evidenciar intereses rentistas por obtener mayores recursos para los políticos y la población de sus regiones. Lo cierto es que al margen de las motivaciones (pragmáticas o ideológicas), estas similitudes anticipan una potencial articulación de puntos de agenda en común con la izquierda dentro del parlamento, al menos en materia económica.

Así entonces, un partido que luce, se escucha y propone lo que la izquierda propone, debería ser considerado como tal, aun cuando trate de marcar distancia apelando a su ideología “Belaundista”. En su plan de gobierno y en sus discursos, Lescano sostiene que lo que une a los acciopopulistas es el legado ideológico de Fernando Belaunde, legado que abarca cosas tan generalistas y abstractas como “El Perú como Doctrina”[10] que es explicado de la siguiente manera: “Belaunde construye una ideología basada en tres grandes principios: La tradición planificadora del Perú, la acción popular, y la justicia agraria”. De ahí que la virtud -y peligro- de Acción Popular sea que logra albergar bajo un mismo paraguas a un sin número de perfiles ideológicos, que incluyen la de una izquierda populista (nacionalistas, conservadores, pachamamistas, filo-marxistas, etc.). Así, Lescano es un líder populista de una izquierda socialmente conservadora. Es quizás la versión más explícita de una izquierda intervencionista, nacionalista, y quién ve en el control del estado y de los recursos productivos del país el principal de sus objetivos.





[1] Ver entrevista Lescano Cuarto Poder: https://www.youtube.com/watch?v=1phPshgHx9s

[2] Ver: https://www.pachamamaradio.org/yonhy-lescano-se-debe-cambiar-el-capitulo-economico-de-la-constitucion-politica/

[3]Ver: https://www.pachamamaradio.org/yonhy-lescano-se-debe-cambiar-el-capitulo-economico-de-la-constitucion-politica/

[4] Ver Plan de Gobierno AP, página Nº18

[5] Ver Plan de Gobierno AP, página Nº15

[6] Ver: https://web.facebook.com/lescano.pe/videos/2011634965637636

[7] Ver: https://web.facebook.com/bertholtcliff/posts/1364821226938287

[8] Ver:

https://web.facebook.com/CeliaRosaQuispeAP/posts/442371867208282

[9] No obstante, no podemos decir lo mismo respecto a sus posiciones en temas sociales en cuyo caso los candidatos de Acción Popular abarcan un espectro más heterogéneo.

[10] Ver Plan de Gobierno AP, página Nº03.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.