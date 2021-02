El candidato presidencial de Somos Perú pidió la renuncia de uno de los postulantes al Congreso de esa agrupación. | Fuente: RPP Noticias

El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, pidió al postulante al Congreso de esa agrupación, José Marcos Santos, que desista de su postulación, luego de que fuera captado entregando una supuesta dádiva a un periodista que lo entrevistó.

Salaverry Villa sostuvo que, tras ver las imágenes era evidente que hubo una irregularidad, por lo que solicitó al candidato que renuncie a su candidatura de cara a los comicios del próximo 11 de abril, por el bien del partido.

“Vi las imágenes y no me queda duda de que hay algo irregular (...) Pido que dé un paso al costado por el bien del partido; no podemos avalar esta clase de actos”, añadió en declaraciones a Canal N.

Explicación "inverosímil"

Sobre las explicaciones del postulante al Parlamento, que aseguró que en realidad le entregó un chicle al periodista, Salaverry consideró que era una respuesta inverosímil. Agregó que no se podía entregar nada a cambio de una entrevista.

“Hay que ser bien ingenuos para creer una cosa como esa. Ni siquiera eso (un chicle) se puede entregar a cambio de una entrevista; eso es una dádiva”, indicó.

Entrega de presunta dádiva

Santos Popuche fue captado en video entregando una supuesta dádiva al conductor de un programa en un medio local de la región Tumbes. Las imágenes fueron transmitidas en vivo a través de la plataforma de Facebook del medio Antena 10.

Al respecto, el candidato negó haber entregado dinero al conductor y señaló que le dio un chicle que llevaba en una cajetilla dentro de su bolsillo. En tanto, la emisora local indicó que el programa era un espacio contratado y anunció su suspensión.

"Yo, en un programa de televisión, no voy a ser tan ignorante de sacar plata para decirle: 'Oye, mira'. Yo me meto (la mano) al bolsillo y estoy así (hace el ademán de sacar la caja de chicles)... Yo no le he entregado dinero”, comentó.

