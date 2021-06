Jose Naupari, abogado y especialista en derecho electoral. | Fuente: RPP

El especialista en Derecho Electoral, Jose Naupari, afirmó este jueves que los Jurados Electorales Especiales pueden investigar denuncias por nulidad de Fuerza Popular incluso si son declarados improcedentes por extemporáneos.



En entrevista con el programa Encendidos de RPP, el abogado sostuvo que la mayoría de los hechos alegado por Fuerza Popular para presentar las solicitudes de nulidad en 802 mesas electorales a nivel nacional eran pasibles de ser conocidos por los miembros de mesas el mismo día.



"El pedido de Fuerza Popular al menos de lo que ha argumentado es extemporáneo porque son hechos que pudieron haber sido conocidos por la mesa. Que tienen que ser investigados sí, lo puede hacer el Jurado Electoral Especial de oficio, sí. Ahí por ejemplo yo podría tranquilamente como ente especial declarar improcedente por extemporáneo el pedido de nulidad de Fuerza Popular y aún así disponer que se inicio un procedimiento de nulidad de oficio o procedimiento todavía para recabar información de otros organismos y del propio personal fiscalizador del jurado", aclaró.

Convertir pedido de nulidad en denuncia ciudadana

Jose Naupari explicó que la Resolución 084-2018 JNE indica que por hechos pasibles de ser conocidos en mesa el único día que uno puede pedir la nulidad es el mismo día de la elección y en el caso de hechos externos a la mesa uno tiene un plazo de tres días para presentar el pedido de nulidad.

"Por eso, legitimidad para pedir nulidad a secas la tengo sí, la tuve hasta ayer a la hora que cerró el Jurado Electoral Especial, totalmente de acuerdo. Pero si el sustento de nulidad es por un hecho pasible de ser conocido por la mesa y yo no sustento por qué no presenté al día siguiente o porque no pude presentar personeros ese mismo día, ese pedido es extemporáneo", dijo.



"Yo puedo declarar improcedente el pedido, si es que el Jurado Electoral Especial así lo determina, de declarar extemporáneo, pero disponer el inicio de un procedimiento de nulidad de oficio sobre la base del mismo escrito. Convierto el pedido de nulidad en una denuncia ciudadana , le corro traslado al personal del Jurado Electoral Especial, remito oficios al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú y a la Defensoría y armo mi propio expendiente y concluyo si hubo irregularidad o no", insistió.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": El proceso de las actas electorales tras las elecciones es secuencial según estas van llegando de los colegios electorales. Las primeras son las de áreas urbanas y periferia cercana, finalmente las rurales más alejadas y las actas que llegan del extranjero, por lo que el proceso y contabilización de votos se prolonga por varios días. La ONPE va actualizando cada media hora tanto el proceso como la contabilización de votos. Solo con el 100% de las actas procesadas, contabilizadas y observadas, dado el estrecho margen entre los candidatos, podremos saber quien nos gobernará en los próximos años, a no ser que la diferencia de votos sea lo suficientemente amplia que antes de ser procesadas al 100% permitan conocer al ganador.

