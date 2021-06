Julio Arbizu es integrante del equipo técnico de Perú Libre. | Fuente: RPP

Julio Arbizu, integrante del equipo técnico de Perú Libre, afirmó que Fuerza Popular ha presentado requerimientos de nulidad en mesas de sufragio "absolutamente desprovistos de argumentos", por lo que considera no serán aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones.

"Estamos hablando de ingresos de nulidades absolutamente desprovistos de argumentos. Estas nulidades necesitan el argumento más poderoso, necesitan estar acompañados de pruebas, no indicios", dijo en Nada Está Dicho por RPP TV.

Para Julio Arbizu, la pretensión de Fuerza Popular al presentar estas solicitudes es "que esos votos que ya fueron contados se descuenten del recuento que ha hecho la ONPE para que la señora Fujimori pueda no perder".

"Más allá de lo que se ha sostenido respecto de la validez y legalidad de este recurso, que está previsto en la ley, también hay que decir que no puede haber abuso del derecho. Si bien es legal, no se pueden usar los mecanismos legales para tratar de contravenir un derecho fundamental como es la voluntad popular", agregó.

El abogado señaló que en las elecciones del 2011 solo hubo dos pedidos de nulidad y en 2016 se plantearon 20. "Ahora hay 802 gracias a los fujimoristas", dijo.

Por otro lado, negó que Perú Libre también haya presentado solicitudes de nulidad. "No conozco de ninguno de esos; en caso eso sea cierto, no han sido ni siquiera informados a la dirigencia central", dijo.

Actas observadas y votos impugnados

Julio Arbizu también aseveró que las actas observadas por el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y los votos impugnados por los personeros de los partidos, los cuales deben ser resueltos por los Jurados Electorales Especiales (JEE), "no generarán ninguna distorsión" en los resultados alcanzados.

"A estas alturas, el conteo de la ONPE ha terminado y ha arrojado que existe una diferencia contundente entre los votos. Hay más del doble de los votos que en su momento dieron ganador a Pedro Pablo Kuczynski sobre la señora Fujimori" en el 2016, refirió.

"Faltan todavía resolver en los Jurados Electorales Especiales las actas observadas y con votos impugandos, pero eso no generará ninguna distorsión porque, a diferencia de lo que sostenía Fuerza Popular, los votos impugnados por los personeros de ambos partidos no suman ni siquiera 700, en tanto que las actas observadas por la ONPE no pueden favorecer a uno o a otro candidato".

En su opininón, "los representanes de Fuerza Popular adquieren por ósmosis esta vocación por la mentira. Son 700 votos, lo demás son actas observadas (...) Es una falta de respeto al país hacer esta clase de afirmaciones sin ningún tipo de sustento".

Hasta el momento se han contabilizado el 99.42% de las actas electorales, las cuales muestran que Pedro Castillo obtuvo el 50.177 %, mientras Keiko Fujimori llegó al 49.823 %. Sin embargo, aún quedan pendientes por resolver pedidos de nulidad y actas observadas en los JEE.