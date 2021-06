Julio Arbizu, integrante del equipo técnico de Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Julio Arbizu, integrante del equipo técnico de Perú Libre, consideró que los recursos de nulidad de actas e impugnaciones presentados por Fuerza Popular ante los organismos electores no van a "variar demasiado las tendencias, los votos y los porcentajes" asignados a cada uno de los candidatos a la fecha.

"A muy pocas mesas, muy pocos votos por contabilizarse, provenientes de las mesas observadas por el organismo electoral, ya podemos decir que, hacia el final del escrutinio habrá una distancia similar a la que hay, a la que separa ahora al profesor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori", señaló.

En Enfoque de los Sábados, Julio Arbizu estimó que en las impugnaciones hechas en la jornada electoral "no se discutieron más de 700 votos". Agregó que "el grueso de lo que hay que dilucidar" corresponde a las observaciones de la ONPE, "un ente independiente que ha hecho observaciones sobre fallas que pudieran tener las cédulas".

"El asunto es sencillo: el grueso de mesas observadas no va a variar la tendencia, y si la varían, en los cálculos menos optimistas de parte de Perú Libre, no habría una variación de más de 0,5 puntos porcentuales hoy. Básicamente estamos hablando de, si hay una distancia hoy que separa al candidato Pedro Castillo de la señora Fujimori que asciende a 50 mil votos aproximadamente, es una cantidad superior a los votos por los que ganó Pedro Pablo Kuczynski hace cinco años", señaló.

El representante de Perú Libre aseguró que "la defensa de los votos es un acto democrático y se hace en las mesas"; sin embargo, precisó que "el gran problema es cuando se desconocen los votos que favorecieron al contrincante". "Ese es un acto profundamente antidemocrático, en el caso de Perú Libre no ha habido pedidos de nulidad como lo ha habido en el fujimorismo", señaló.

"Hay una situación absolutamente entendible y democrática en la defensa del voto, lo que no se puede tolerar es que se vaya a buscar en los lugares donde no fue favorecida la candidata para anular los votos del contrincante. Si las delegaciones de observación internacional hubieran sostenido o deslizado un fraude sistemático, como quiere hacer pasar el fujimorismo, sería perfectamente comprensible, pero eso no existe", insistió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: