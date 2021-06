El asesor legal de Fuerza Popular indicó que insistirán con que se les acepten más nulidades. | Fuente: RPP Noticias

Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, indicó este jueves que insistirán con que se admita un conjunto de nulidades a actas electorales presentadas fuera del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero que si estas les resultan desfavorables no recurrirán al Poder Judicial y aceptarán los resultados de los comicios.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Castiglioni indicó que tras el anuncio de Keiko Fujimori de presentar las nulidades se lograron ingresar más de 135 hasta las 8 de la noche del 9 de junio, plazo máximo de recepción de estos recursos.

Sin embargo, sostuvo que el viernes 11 de junio, tras el acuerdo de ampliación de ese plazo en el JNE, ingresaron más solicitudes de nulidades de actas. Por tanto, ahora sustentarán ante el organismo electoral que estas sean aceptadas.

“En el espacio que discutían dejar sin efecto (el acuerdo) nosotros ingresamos más nulidades. Es un tema que vamos a discutir en el JNE. Si el Jurado dice que no lucharemos las actas que nos quedan pendientes”, indicó.

Sobre acciones ante el Poder Judicial

Al ser consultado sobre si respetarían que el JNE no acepte las nulidades, el asesor legal del fujimorismo sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular ya indicó que respetarán los resultados electorales. Agregó que no tienen planeado acudir a otras instancias si no les aceptan las solicitudes.

“No, en principio no se tiene pensado eso, hoy la lideresa de Fuerza Popular ha dicho que va a reconocer el resultado electoral en conferencia de prensa y quien da el resultado electoral es el JNE”, sostuvo.

Precisó que sí acudirán ante el Poder Judicial en el caso de la ONPE, a fin de que cumpla con entregar el padrón electoral y el listado de las personas que votaron y que figuran en las actas para las que piden nulidad. En esa línea, aseguró que dicha entidad no quiere colaborar con el JNE.

“Vamos a acudir al Poder Judicial y al hábeas data para que ONPE cumpla con entregar el padrón y el listado de los que han sufragado (…) ONPE no está dispuesto a colaborar con el Jurado Nacional de Elecciones, porque si no le haría llegar la información”, manifestó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde: