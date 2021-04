Keiko Fujimori | Fuente: AFP

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, le haya aconsejado que repita la campaña electoral que él realizó en 1990, según una entrevista publicada este domingo en El Comercio.



"No, no, no, eso no es cierto. Yo recibo consejos de mi padre, pero en ningún momento me ha señalado que reditúe o que reviva la campaña de 1990", indicó la candidata con miras a la segunda vuelta.



Sin embargo, Keiko Fujimori afirmó que su padre sí le recomendó recordar los programas sociales que se impulsaron en su gobierno como Foncodes, Pronamachs, Infe y el Pronaa. "Hay programas como Pensión 65 o Juntos, de Humala y Toledo, que tienen que continuarse y fortalecerse también", agregó.

"Es verdad que el gobierno de mi padre genera polarización, hay un recuerdo positivo de muchas personas y también un recuerdo negativo, somos absolutamente conscientes de ello", admitió.



"No voy a confrontarlo a él, sino a sus ideas"

De otro lado, Keiko Fujimori consideró que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, busca una "lucha de clases, la confrontación y el odio entre peruanos" y demuestra su reafirmación por el pensamiento "marxista y comunista".



"Pedro Castillo es un maestro, pero que tiene un pensamiento de izquierda radical, que predica y pregona el marxismo y el comunismo, y no solo por su lenguaje, sino también por lo que está escrito y plasmado en su plan de gobierno. Y esto no es una descalificación a su persona, yo no voy a confrontarlo a él, sino a sus ideas", dijo.

"Sí se pueden tender puentes"

Keiko Fujimori felicitó al excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por haber logrado el tercer lugar en las elecciones generales y aclaró que dejará las pullas de lado y se enfocará en las coincidencias con los diferentes grupos políticos.



"Creo que sí se pueden tender puentes con todos los grupos que creen en un modelo de economía social de mercado, que no quieren que el Perú se convierta en Venezuela o Cuba", insistió.



En relación a un 80% de la población que no respaldó a Pedro Castillo ni a ella, Keiko Fujimori aceptó ser consciente que estas elecciones nos dejaron "muy fragmentados y divididos", pero afirmó que ella tendrá la responsabilidad de trabajar por buscar consensos y la unidad de los peruanos.



"Siempre voy a defender la democracia, yo no creo en el comunismo, el comunismo sería lo peor que le puede pasar a nuestro país", sostuvo.

Asimismo, Keiko Fujimori aseguró que el escritor Mario Vargas Llosa está dando una "lección de compromiso y amor por el Perú" al respaldar su candidatura en la segunda vuelta. "Lo he llamado para agradecerle por este gesto", dijo.



NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": Keiko Fujimori continúa en carrera a Palacio de Gobierno y se enfrentará al profesor Pedro Castillo en las urnas en junio próximo. ¿Cómo llega la candidata de Fuerza Popular a esta segunda vuelta? Escuchemos el siguiente informe de El Poder En Tus Manos.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.