Keiko Fujimori dice que "es falso" que Pedro Castillo vaya a participar en los debates. | Fuente: AFP/AFP

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contradijo a su contrincante Pedro Castillo, quien aseguró este jueves que participará en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Quiero desmentir a Pedro Castillo. Es falso que vaya a participar en los debates", escribió la candidata en una publicación de Twitter que acompañó de un video en el que declaraba ante la prensa en Piura.

En dicho video, Keiko Fujimori afirma que su partido político ha aceptado asistir a los cuatro debates propuestos por el JNE: dos entre los candidatos presidenciales, uno para los postulantes a la Vicepresidencia y uno entre los equipos técnicos.

"Sin embargo, el equipo del señor Pedro Castillo ha dicho que ellos van a debatir en solo uno", señaló. "Como no hay acuerdo, no habrá ningún debate. Eso es lo que está logrando Castillo", añadió.

"Yo le digo al señor Castillo, no mienta, no sea cobarde, no se corra. Acepte los cuatro debates porque eso va a beneficiar a toda la población", finalizó la lideresa política.

Quiero desmentir a Pedro Castillo. Es falso que vaya a participar en los debates. Sus representantes sólo aceptan uno y nosotros los 4 propuestos por el JNE. Como no hay acuerdo, NO HABRÁ NINGÚN DEBATE. Eso es lo que está logrando Castillo. pic.twitter.com/XCp2kaJZ3g — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 7, 2021

Castillo asegura su participación en debate

El candidato presidencial de Perú Libre anunció que participará en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con miras a la segunda vuelta electoral, y dijo que espera la fecha que será definida por el organismo electoral.

Durante una visita a Pucallpa (Ucayali) como parte de su campaña electoral, indicó que solicitará información al equipo de su agrupación política que participa en las negociaciones con Fuerza Popular, para saber cómo van las conversaciones para concretar este cita.

"Estamos en un proceso electoral, tengo que participar y no hay ningún problema, esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones defina cuándo será el debate", manifestó.



En otro momento, señaló que no expondrá a su equipo técnico para evitar que sean estigmatizados o "sean terruqueados" por los críticos a su propuesta política.

"Hagan lo que quieran conmigo, pero en su momento (se les presentará), creo que las personas se merecen el respeto. Por respeto al país y a los profesionales no los voy a exponer", refirió.





