La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República muestra tres tendencias de las candidaturas para presidente de la República. El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, toma la delantera y encabeza las preferenciales electorales, George Forsyth de Victoria Nacional cae del primer lugar y sube Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Aunque la encuesta muestra un escenario muy estrecho entre los candidatos y los que todavía no eligen a uno bordea el 31%, hay hasta cinco candidatos que acaparan la atención: Yonhy Lescano (11.3%), Verónika Mendoza (8.9%), George Forsyth (8.1%), Keiko Fujimori (8.1%) y Rafael López Aliaga (7.6%).

¿Cómo entender estos resultados a pocas semanas de la elección? RPP Noticias recoge el análisis de especialistas.

La subida de Lescano

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, la fortaleza de Lescano radica en su distanciamiento de los principales dirigentes de Acción Popular y de la bancada congresal. “El candidato es muy crítico de varios líderes de su partido y de la propia acción de la bancada. Y eso tiene un sentido electoral, porque el Congreso tiene mucho repudio ciudadano”, manifestó.

El analista considera de “muy potente” que el excongresista haya triplicado su respaldo electoral en dos meses. En diciembre, IEP registraba un 4.5%; en febrero, un 7.1%; y ahora alcanza un 11.3%. Asimismo, distinguió el sostenido aumento en la intención de voto del sur a favor de Lescano y que alcanza el 20.3%. “Viene desde hace tres esta subida principal”, refirió.



Según explica el analista político Gonzalo Banda, el voto del sur del Perú tiene un significado “contestario contra varias cosas: el establishment político y económico”. Manifiesta que la subida de Lescano le recuerda a la campaña que tuvo el expresidente Ollanta Humala en su elección en el 2011. “Empieza con un porcentaje bajo, pero crece con un sólido componente territorial del sur. Su movimiento va del sur a Lima y al norte”, dijo.



Oriente es otra de las zonas donde Lescano salta de 3.4% de enero a 11.4% en febrero. “¿Por qué crece tanto? Lo que pasa es que Acción Popular es un partido con gran elemento territorial en la selva”, manifestó Banda.



¿Lescado le está arrebatando el sur a Verónika Mendoza de Juntos por el Perú? Banda considera que la candidata es más fuerte en Cusco, mientras que Lescano tiene preferencia en Puno, su región natal, y en Arequipa. “Hay elementos socioculturales también. Además, tiene carisma, eso es algo que la élite limeña no se lo reconoce: baila morenada y sus videos bailando morenada y contra el fujimorismo y el aprismo se han hecho virales en Facebook, que es una red muy penetrante en el país”, dijo Banda.



En el análisis de la politóloga Paula Távara, Lescano “ha intentado levantar sus políticas más cercanas a sus posiciones de izquierda, aunque Acción Popular no sea un partido de izquierda en cuanto a sus ideales en general”. Y si bien podría considerarse que tanto Lescano como Mendoza buscan ganar el voto del sur, éste tiene un tope. “Por más que se disputen esa zona, gane quien gane esa preferencia, no les va a alcanzar para ganar las elecciones en primera o segunda vuelta”, dijo.

La caída de Forsyth

El candidato de Victoria Nacional perdió la delantera que había tenido en las primeras encuestas de intención de voto. Pasó de tener 13.3% en enero a 8.1% en febrero.

Para Távara, se trata de un resultado esperable. “El candidato que viene primero se desinfla más fácilmente, porque, por un lado, lo pueden atacar más fácilmente y, por otro lado, tiene más exposición en medios y la gente ve sus pros y sus contras”, dijo.



En el caso de Forsyth, Távara también considera que tuvo al principio una estrategia de no exponerse para evitar mostrar su inexperiencia política. “En sus propias declaraciones, la gente ha empezado a notar esta inexperiencia que no es mala, pero en su caso pareciera no alcanzar”, indicó.



Banda coincide en señalar que en un primer momento Forsyth evitó exponerse en medios. “Comienza a caer, porque no comunica y negaba entrevistas. Pero cuando ofrece entrevistas, te das cuenta de que no envuelve a las personas que están detrás de su propuesta”, manifestó.

La irrupción de Rafael López Aliaga

Un tercer elemento llamativo de la encuesta ha sido el sorpresivo incremento de Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Su intención de voto pasa de 2.4% a 7.6%. Su mayor respaldo se encuentra concentrado en la clase socioeconómica A/B (15.3%) y en Lima Metropolitana (12.8%).

Para Radzinsky, la candidatura de López Aliaga está ubicada en el espectro más conservador. “Es interesante lo que viene ocurriendo con su campaña, porque la subida es grande y es sostenida. Los dos candidatos que más suben son Lescano y López Aliaga”, dijo. Además, considera que el candidato ha crecido a costa de los votos de Forsyth y Fujimori. “Su voto está en la clase alta y media. También hay mucha diferencia entre urbano que tiene un crecimiento grande, frente a rural donde tiene poco espacio. Lo segundo que es también interesante es que tiene marcadamente más voto masculino que femenino”, añadió.



Adicionalmente, a evaluación de Radzinsky, López Aliaga tiene una estrategia de campaña que le ha permitido distinguirse de otros candidatos. “Cuando tienes tantos candidatos pequeños con mensajes y discursos similares, el ser un candidato distinto, dar un mensaje muy diferenciado te puede permitir ganar un espacio”, consideró.



Banda sostiene que en esta elección las fuerzas más radicales de cada espectro político se han mostrado. “En este caso son fuerzas populistas de izquierda, que uno podría decir de Lescano o tal vez de Mendoza, y también el populismo de derecha que se ha cansado de perder elecciones”, detalló.



“En un contexto de crisis económica, donde la gente ha perdido su trabajo, ¿qué candidato representa eso? Keiko Fujimori es un populismo conservador, pero no es el único y desde hace mucho tiempo se ha cansado de perder elecciones. […] Entonces, ha aparecido un candidato con ideas altisonante y un perfil más polémico y que tiene algo que no tiene Keiko: un brutal equipo logístico y de campaña”, manifestó el analista.



Por su parte, Távara considera que López Aliaga recibe un trasvase de votos afín al fujimorismo. “Pensemos en el apoyo de las iglesias evangélicas a Keiko Fujimori, pues parte de ese apoyo se ha ido a López Aliaga, desde esta perspectiva de una ideología más conservadora. También creo que otra parte de la población tiene esta percepción de que candidatos más religiosos o de mayores recursos, ambas cosas tienen menos incentivos para la corrupción”, dijo.



Sostiene, además, que en los próximos días el discurso de Fujimori se endurecerá para poder disputar el voto que puede estar perdiendo y que se podría ir hacia López Aliaga. “Ella habla de mano duro, pues empezará a traer esa parte del conservadurismo no solo de fuerza, sino el conservadurismo a nivel de la familia, del voto provida”, señaló.



