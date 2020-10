MVLL en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

El escritor peruano Mario Vargas Llosa (MVLL) dijo esperar que alguno de los candidatos presidenciales en los comicios del 2021 represente la “democracia liberal”, modelo que, en su opinión, es lo que más le conviene al país.

“Espero que haya algún candidato que represente aquello que, yo creo, sería lo mejor para el Perú: una democracia renovada, una democracia liberal”, comentó en entrevista con Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, MVLL consideró que otra cualidad que busca en los candidatos es que encabece una lucha contra la corrupción, “que tuviera consciencia clara de que la corrupción es el obstáculo principal para que tengamos una democracia que funcione de verdad”.

Vargas Llosa dijo que le gustaría que en las venideras elecciones prevalezcan “las ideas liberales y de una democracia renovada, sin gente corrupta”. “Eso sería lo ideal. Este es el sistema que trae progreso y justicia social”, manifestó.

El nobel evitó pronunciarse sobre los potenciales candidatos, al considerar que aún no hay propuestas definidas. “Estoy seguro de que habrá ocasión de pronunciarse al respecto con mucha claridad”, sostuvo.

Asimismo, el literato rechazó haber tenido una conversación con uno de los políticos que está tentando la Presidencia de la República. “Eso no es verdad. No he tenido contacto con candidatos que hayan confesado que son candidatos”, zanjó.

Vargas Llosa concedió una entrevista exclusiva a RPP Noticias en conmemoración de los diez años de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura, una de las distinciones más importantes del mundo.

NUESTROS PODCASTS:

-‘Letras en el Tiempo’: Alfred Nobel, el hombre de los premios