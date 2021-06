Entrevista a Martha Moyano, congresista electa de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

La congresista electa por Fuerza Popular Martha Moyano cuestionó que algunos organismos internacionales, como la Unión Europea, la OEA y los Estados Unidos, hayan avalado el proceso electoral peruano pese a que todavía quedan por resolver las apelaciones a las actas observadas por Fuerza Popular y cuestionamientos a este proceso.

"Cómo es posible que hayan avalado si el proceso no ha terminado. Aún no ha terminado, no se puede avalar nada porque acá hay muchos cuestionamientos y el hecho de que un magistrado, como el doctor Arce, haya hecho una declinación y lo que ha escrito en su carta, deja en tela de juicio el accionar de otros magistrados", sostuvo en La Rotativa del Aire.

"El proceso todavía no ha culminado y no puede haber entidades o instituciones que digan que el proceso es limpio. ¿Cuál? Si hay un partido como el nuestro y otros más que están cuestionando el proceso. Al interior del país, recién se está tratando el tema y hay una serie de cuestionamientos, por un lado; entonces no puede haber instituciones que digan que todo ha culminado muy bien y que el proceso ha sido excelente, eso es imposible", agregó

Al ser consultada sobre si respetarán la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, la parlamentaria electa dijo esperar "que todo esté dentro del margen de la ley". "Si está fuera de la legalidad, como nosotros estamos demostrando, por supuesto que no. Pero si está dentro de la legalidad, por supuesto que sí", apuntó.

Cuestiona los llamados 'Vladiaudios'

En otro momento, Martha Moyano calificó de "bastante gracioso" e "incongruente" los videos y audios publicados por el excongresista Fernando Olivera donde se escucha presuntamente a Vladimiro Montesinos coordinando acciones de un supuesto fraude al interior del Jurado Nacional de Elecciones.

"La verdad es que este supuesto audio es algo absurdo, es tremendamente absurdo y se debe corroborar e investigar (…) Se debe ver lo de la investigación, es algo absurdo, Keiko Fujimori fue una de las primeras personas que denunció a Vladimiro Montesinos e incluso alzó su voz contra él", señaló.

Finalmente, Moyano informó que el equipo legal de Fuerza Popular se encuentra evaluando la inadmisibilidad del habeas data presentado por este partido para acceder a la lista de electores a fin de subsanar las deficiencias advertidas en el recurso. Tras precisar que el pedido no fue rechazado, estimó que los asesores "estarían resolviendo el tema".

