Cledy Gutiérrez destacó la participación de voluntarios para resolver la ausencia de miembros de mesa. | Fuente: Foto: ONPE / Video: RPP

Cledy Gutiérrez, especialista en educación y capacitación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aseguró que casi la totalidad de mesas de sufragio logró instalarse a nivel nacional.

En diálogo con RPP Noticias, reconoció que en la mañana hubo inconvenientes para la instalación de las mesas, debido al ausentismo de los miembros elegidos, pero esto se fue solucionando con el paso de las horas.

“En general nosotros estamos satisfechos con la cantidad de mesas instaladas. Sabemos que ha habido inconvenientes, lo hemos visto en la mañana, dificultades para la instalación de mesas; pero tenemos el reporte de un 99.96 % de mesas que se han instalado”, comentó.

“La diferencia no es que no se hayan instalado, sino que hasta el momento son mesas que están ubicadas en Bagua y, por problemas de comunicación, no se ha tenido el reporte de ellas. Probablemente, se hayan instalado todas las mesas, pero los datos que les doy son de los reportados”, añadió.

Saluda a voluntarios

Al respecto, destacó que los problemas para la instalación de mesas se solucionaron gracias a la participación de ciudadanos voluntarios, que accedieron a asumir los cargos de miembros de mesa para poder desarrollar los comicios.

“Los inconvenientes han sido resueltos en gran medida por la participación de los voluntarios, de las personas que han querido conducir las mesas de votación ante la inasistencia de los miembros de mesa”, comentó.

“Las cosas ya han transcurrido con normalidad, hemos monitoreado los locales, hay menos afluencia de gente, todos mantienen las distancias, los miembros de mesas están trabajando como corresponde, manteniendo las medidas de seguridad. A esta hora, las cosas marchan bien”, sentenció.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: