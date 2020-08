La ONPE tiene un jefe encargado desde el 30 de julio de 2018, luego de la suspensión preventiva de su entonces autoridad elegida. | Fuente: Andina

El próximo 31 de agosto se conocerá el resultado de la selección de un nuevo jefe para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En estas últimas semanas, los aspirantes que se disputan el puesto son dos: el politólogo Piero Corvetto Salinas y el abogado José Pérez Duharte. Ambos alcanzaron los máximos puntajes tras las pruebas organizadas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución encargada del proceso.



De acuerdo con información pública de la JNJ, esta semana se resolverían las tachas que la ciudadanía haya presentado contra los candidatos y, a la fecha, ya se han examinado sus declaraciones juradas de intereses con el apoyo de la Contraloría General de la República. Los candidatos también han pasado por pruebas psicológicas.



Su entrevista pública -que será transmitida por redes sociales del ente evaluador- está programada para el martes 25 de agosto. En esta última etapa, cada uno recibirá una puntuación que deberá ser votada por el pleno de la Junta. Quien alcance el mínimo de cinco votos, será designado para el cargo.

Un cambio que coincide con el año preelectoral

De acuerdo con el artículo 182 de la Constitución Política del Perú, la jefatura de la ONPE se renueva tras un periodo de cuatro años. Antes de la creación de la Junta Nacional de Justicia, el organismo que seleccionaba a esta autoridad era el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La ONPE es una institución pública que tiene como principal deber la organización de todos los comicios en el país, desde generales hasta distritales, de elección interna entre los partidos y de referéndum. Administra el presupuesto de la actividad y también diseña la cédula de sufragio. Su labor continúa luego de terminada la votación, pues debe registrar los votos para el escrutinio y publicar la información sobre los resultados.

Actualmente, la ONPE tiene un jefe interino: el administrador Manuel Cox Ganoza. Cox asumió el cargo el 30 de julio de 2018, luego de la suspensión preventiva de Adolfo Castillo Meza. En ese entonces, el CNM había iniciado una investigación contra Castillo por, presuntamente, haber favorecido al partido Podemos Perú en el proceso de verificación de firmas para su inscripción. La selección oficial de un nuevo titular nunca fue resuelta con la posterior disolución del CNM. Su institución homóloga en funciones, la JNJ, se instaló en enero de 2020.



Aunque el cambio de jefe se produzca cuando ya están convocadas las Elecciones Generales de 2021, esto no afectaría la continuidad de actividades preelectorales, como los comicios internos de partidos. Así nos lo explicó José Tello Alfaro, abogado especialista en Derecho Electoral.

“Los mecanismos de renovación de los jefes que ONPE, Reniec y de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones -que componen el llamado ‘sistema electoral’- están previstos en la Constitución y las leyes orgánicas. Estos procesos se llevan a cabo, regularmente, cada cuatro años. Si coinciden con un proceso electoral, no enerva en lo absoluto porque las instituciones siguen trabajando dentro del proceso electoral, de acuerdo a sus competencias. Lo que está prohibido de darse y que sí afectaría la seguridad del proceso electoral es una renuncia sin causal consistente. Pero el vencimiento de un mandato y la renovación de la autoridad es algo normal y esperable”, dijo Tello.

El perfil requerido en un contexto de pandemia

Para postular a este cargo, la JNJ requirió a los aspirantes condiciones demostrables como su probidad e integridad ética, trayectoria democrática, altos conocimientos en gestión pública y procesos electorales, e independencia. Otros de los requisitos formales para la postulación son la edad mínima superior a los 45 años e inferior a los 70, no tener antecedentes penales ni policiales ni condena por delito doloso, no ser deudor alimentario, no tener afiliación política, entre otros.



De acuerdo con la politóloga Milagros Campos Ramos, otro aspecto que debería tomar en cuenta la Junta Nacional de Justicia en su evaluación conjunta final es la aptitud demostrada para el manejo de unos comicios en medio de la pandemia por la COVID-19. Esto, porque se necesitarán medidas especiales e inéditas a fin de evitar contagios en esta actividad que, obligatoriamente, convoca a multitudes.



“Quien asuma el cargo, va a tener que ponerse a trabajar el día en que reciba la designación. A ese cargo, y con este contexto, no se puede llegar para aprender. Es menester que se llegue con un cierto nivel de experiencia y familiaridad sobre cuál es la situación actual para poner en marcha estas elecciones. Serán elecciones que no solamente deben tener las características de generar confianza, transparencia o garantizar la instalación oportuna de las mesas de sufragio, sino que particularmente -con la COVID-19- se necesita diseñar comicios que eviten aglomeraciones. Que exista, tal vez, alguna posibilidad de que los votantes nacionales en el extranjero accedan al voto anticipado y por internet y, en el caso peruano, que los horarios permitan que las personas mayores asistan sin aglomeración y sin tener que hacer cola. Se necesita ese tipo de visión de parte de quienes están ya en la recta final”, señaló Campos para este texto.

Como lo informamos anteriormente, los aspirantes a la jefatura de la ONPE ya han pasado por tres de las cuatro pruebas del concurso público. La primera, de conocimientos, con un peso del 25% del total de la calificación; la segunda, curricular, que equivale a un 20%; y la tercera, de plan de trabajo, que también tiene un 20% de influencia para el puntaje final. La última, que tiene un 35%, es la de entrevista personal. La nota mínima en cada etapa eliminatoria es de 70 puntos sobre 100.