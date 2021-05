Elecciones 2021 | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, señaló este domingo, que no le preocupan las encuestas, en relación a los resultados del último simulacro de votación de Ipsos y el sondeo de preferencia electoral del IEP.



En una conferencia de prensa en la Casa del Maestro (Cercado de Lima), Castillo indicó que solo le preocupa la situación sanitaria de la COVID-19 con miras a las elecciones del 6 de junio.



"No me preocupan las encuestas, yo no estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza, es la última vez que puedo escuchar eso de las encuestas, no me preocupa, me preocupa el Perú, me preocupa el país", dijo.



Pedro Castillo no quiso pronunciarse sobre su inasistencia al debate presidencial que organizó su contendiente Keiko Fujimori en los exteriores del penal anexo de mujeres de Chorrillos. Pero el candidato de Perú Libre saludó el "gesto de descentralización" para el debate que se realizará en Arequipa.



"No me gusta ser retórico y ser redundante a las cosas. Hemos dicho que frente a eso somos respetuosos de lo que está haciendo el Jurado Nacional (de Elecciones). Fuerza Popular y Perú Libre se pusieron de acuerdo en el marco del debate, son dos debates. El debate técnico que se va a realizar el 23 de este mes acá en Lima y el 30 en la ciudad de Arequipa", indicó.

Proclama Ciudadana y plan de gobierno



Pedro Castillo confirmó que este lunes 17 acudirá a la ceremonia de la firma de la Proclama Ciudadana, Juramento por la Democracia a solicitud del cardenal Pedro Barreto.



"No solamente para firmar un documento, sino para ser leales al pueblo y para demostrar que acá no hay ningún interés político más que el país, entonces vamos a asistir", aseguró.



Además, Pedro Castillo adelantó que este domingo terminará de definir su Plan de Gobierno para realizar la presentación oficial de este documento y afirmó que a partir de las 4:00 p.m. tendría más información para compartir sobre este tema.



"Estamos recibiendo las inquietudes, las sugerencias internas y de otras organizaciones, de personalidades, vamos a definirla y el día de hoy a partir de las cuatro de la tarde tendríamos un dato (...) No se trata de números, se trata de personalidades, no estamos trabajando en relación al número de ministerios, sino todas las voces y las personas identificadas con el país", expresó.

