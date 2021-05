El candidato presidencial de Perú Libre lanzó como promesa impulsar la ley de la 'muerte civil'. Una norma vigente en el país. | Fuente: Andina.

El aspirante a jefe de Estado Pedro Castillo asistió al debate presidencial de la segunda vuelta, realizado en la ciudad de Chota, en Cajamarca. El líder de Perú Libre se enfrentó a su opositora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y expuso sus principales propuestas en educación, salud, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana.

Durante su intervención en el bloque anticorrupción, Pedro Castillo señaló que, en un eventual gobierno de Perú Libre, los que incurran en actos de corrupción recibirán la denominada ‘muerte civil’. Dijo, además, que los corruptos "se han coludido" para hacer "su propia Constitución".

"[Proponemos] 'muerte civil' para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Esos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que han hecho su propia Constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales como la Educación, Salud, Agricultura", aseveró el candidato Pedro Castillo en Chota. Esta afirmación fue sometida a verificación.



Información por verificar: ¿Es posible prometer 'Muerte civil' como parte de la campaña?

Resultado: FALSO

[1] La 'muerte civil' no es una figura legal como tal, pero es un término utilizado para definir la inhabilitación perpetua de un funcionario condenado por corrupción. En octubre del 2016 el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski solicitó facultades legislativas al Congreso con el fin de promulgar una serie de medidas en diversos sectores, como la lucha contra la corrupción. Mediante el Decreto Legislativo N° 1243, el Poder Ejecutivo realizó algunas modificaciones al Código Penal y al Código de Ejecución Penal. Entre ellas, se destacan la ampliación del tiempo de inhabilitación para ejercer un cargo público hasta por 20 años para funcionarios sentenciados por delitos de corrupción, como colusión, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito; así como la inhabilitación permanente para la labor pública —o la denominada ley de la 'muerte civil'— de todo funcionario sentenciado que haya integrado una organización criminal, o que sus actos hayan atentado contra programas asistenciales y perjudicado al Estado con más de 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por lo tanto, no se puede prometer 'muerte civil', básicamente porque esta ley ya existe desde 2016. Por este motivo la afirmación del candidato Pedro Castillo es falsa.

El Congreso delegó facultades al gobierno de PPK para legislar en materia anticorrupción en el 2016. | Fuente: Captura.

[2] El abogado penalista Carlos Caro reafirma esto y sostiene que la 'muerte civil' no puede ser una promesa porque en la práctica ya existe una ley que impide que personas condenadas por actos de corrupción ejerzan cargos públicos. “La llamada 'muerte civil' no es una novedad dentro del sistema legal peruano. Fue aprobada en octubre del año 2016, a través del decreto legislativo 1243 que modificó el artículo 38 del Código Penal, y estableció que el funcionario público que es condenado bajo esas condiciones —como integrante de una organización criminal o sus actos recaigan sobre programas con fines asistenciales— no podrá ejercer la función pública nunca. Por lo tanto, cuando el señor Pedro Castillo ha dicho que durante su gobierno se va a aprobar una ley de esta naturaleza está repitiendo algo que ya existe en la legislación”, apunta.