Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

El candidato presidencial Pedro Castillo reconoció que existe una preocupación de la población para conocer a su equipo técnico que lo acompañará en un eventual gobierno de Perú Libre, sin embargo, evitó mencionar nombres concretos. Pese a esto, el postulante adelantó que no tendría inconvenientes en buscar cuadros de diferentes tendencias políticas.

"Queremos construir esta casa en conjunto. Acá no va a haber un círculo cerrado. Si por el centro, la derecha o la izquierda están las mejores cartas, yo creo que no hay que esconderlas, yo creo que no hay que pararnos en la esquina a mirar cómo hacemos el trabajo. Nuestro llamado a todos y cada uno de los compatriotas. Se trata del país", indicó.

En enlace telefónico con RPP Noticias desde Pucallpa, donde se alista para tomar un vuelo con destino a Lima, el candidato comentó que su equipo técnico no será "un círculo cerrado" y, por lo tanto, podría estar conformado por personas de distintas tendencias. Además, precisó en estas semanas han tomado contacto con la población para conocer sus demandas.

"Hemos encontrado cómo hacer una propuesta real y objetiva frente a cada una de las necesidades. No necesitamos copias, no necesitamos ningún calco. Necesitamos que el pueblo peruano llame a sus mejores cartas, a sus mejores hombres y mujeres para sacar adelante al país, respetando a las instituciones", explicó.

"Nosotros no estamos acá para posicionar a un partido. Nosotros no estamos para trasladar a personas que han venido de un gobierno regional que piensan que Perú Libre va a traer a los que fueron funcionarios en la región para que sean ministros o viceministros. Tranquilidad, acá se trata del país, no se trata de empoderar a individuos o personas", agregó en otro momento.



"Nueva Constitución del Bicentenario"

En otro momento, Pedro Castillo reiteró su intención, en un eventual gobierno suyo, de convocar a un referéndum para una Asamblea Constituyente en la que se buscará un cambio de la Constitución que permita atender las necesidades del país; sin embargo, aclaró que "mientras el pueblo no se pronuncie vamos a ser respetuosos de la actual Constitución".

"No es posible que en 200 años haya pasado muchísimos gobiernos, muchísimo presupuesto, cientos de ministros, congresos tras congresos y no se pueden agendar los grandes temas que tiene nuestro país. Si la autoridad no puede llegar, creo que es el momento oportuno para que el pueblo nos organicemos", apuntó.

Asimismo, el candidato de Perú Libre volvió a cuestionar los grandes sueldos que ganan los altos funcionarios e hizo un llamado a "distribuir" la riqueza del país para atender las demandas de los hombres, mujeres, jóvenes y niños al interior del país. Al respecto, indicó que en un eventual gobierno suyo buscará que el pueblo se manifieste a través de un referéndum.

"No sé de dónde sacaron tantas cosas: que le vamos a quitar su terreno, que se va a gestar un comunismo. ¿Qué carro le vas a quitar a la gente que anda como sardinas en una combi? ¿Qué casa le vas a quitar a la gente que vive en azoteas y en cerros? La gente que ha hecho fortuna hay que darle seguridad jurídica porque ellos generan empleos", indicó.

"Lo único que hemos dicho es que la riqueza del país, bajo estos contratos que se han dado con estas transnacionales, agotaremos todo el espacio del diálogo para hacerles entender que, más allá de estos contratos, hay una gran necesidad en el país, gente que necesita tener un techo, tener un derecho constitucional a la educación y a la salud", agregó.

