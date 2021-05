Los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular debatirán este domingo 23. | Fuente: Andina

El candidato a la presidencia Pedro Castillo presentó oficialmente al equipo técnico que respalda su plan de gobierno 'Perú al Bicentenario Sin Corrupción'. Entre los que destacan médicos, abogados, economistas, sociólogos, educadores, excongresistas y un exfiscal. ¿Quiénes son?

En el ámbito económico, sobresale el nombre de Juan Pari, un ingeniero economista y excongresista por Tacna, quien dirigió la comisión investigadora sobre el caso Lava Jato. Lo acompañan los economistas Celeste Rosas, especializada en políticas sociales; Andrés Alencastre, integrante de la Asociación Civil para la Gestión del Agua en Cuencas; y Roberto Vela, ex decano del Colegio de Economistas de Ucayali.

El politólogo Anthony Medina considera que Juan Pari representa “muy claramente” la ideología política del candidato Pedro Castillo. “Tiene una perspectiva de izquierda, una visión del fortalecimiento de las empresas estatales, los sectores estratégicos y la revisión de contratos en industrias extractivas”, añade.

El equipo técnico de Perú Libre también cuenta con integrantes vinculados al sector Salud. Por ejemplo, el médico Hernando Cevallos, ex decano del Colegio Médico de Piura y excongresista por el Frente Amplio; y el epidemiólogo Antonio Quispe, médico investigador y ex funcionario del Ministerio de Salud.

“Creo que los señores Cevallos y Quispe tienen una posición dialogante que es importante y que va a ayudar a que el sector Salud pueda conectarse con la población de una manera más cercana. El señor Cevallos ha mencionado que ellos van a hablar bajo evidencias científicas y esto es lo que necesitamos en este contexto de pandemia”, comenta la experta en políticas públicas Teresa Santillán.

Otros miembros visibles del equipo técnico de Perú Libre son: el físico nuclear Modesto Montoya, el físico Rolando Páucar, el ex fiscal supremo Avelino Guillén; así como la socióloga Anahí Durand, ex jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú; y el docente Juan Raúl Cadillo, considerado uno de los 50 mejores profesores del mundo por “The Global Teacher Prize” en el 2016.

A diferencia de Fuerza Popular, el equipo de Perú Libre reúne a académicos independientes y a políticos que representan diferentes facciones ideológicas de la izquierda. Esto supone un desafío para el candidato Pedro Castillo, que deberá demostrar su capacidad de coordinación, opina el politólogo Anthony Medina.

“Las fortalezas del equipo de Castillo es que son técnicos, independientes, han hecho una carrera limpia en el sector académico, en la investigación, es gente con una trayectoria buena. Un poco lo que tienen en contra es que el reto va a ser ponerlos de acuerdo para poder generar un plan coherente y sostenible a largo plazo”, agrega Medina.

No tenemos a jugadores pero tenemos a los mejores.

El cuadro técnico de Fuerza Popular

La candidata presidencial Keiko Fujimori también presentó a los profesionales que conforman su equipo técnico, liderado por Hernando Guerra García. Allí encontramos a ingenieros, economistas, médicos, abogadas, exministros, y algunos políticos vinculados al régimen fujimorista de los años 90.

En el campo de la Salud, el médico pediatra José Recoba se sumó al equipo dirigido por el virtual congresista Ernesto Bustamante, responsable del capítulo sobre salud, innovación e investigación científica de plan de gobierno de Fuerza Popular. Este último calificó de “agua destilada” a la vacuna de Sinopharm, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó su uso de emergencia contra la COVID-19.

El comunicador político Gianfranco Vigo considera que la candidata fujimorista “se ha apartado” del ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, “para evitar la polémica”.

“No creo que [a Bustamante] lo saquen del equipo, pero es clarísimo que le han bajado el perfil dentro de la campaña de Keiko Fujimori. Sobre José Recoba... es un experto en comunicaciones en temas de salud, por eso, cualquiera podría pensar que él sería el nuevo vocero en salud y quien se presente en el debate”, apunta Vigo.

Asimismo, el economista Eugenio D’Medina se unió al equipo liderado por Jorge Baca, responsable de las propuestas económicas de Fuerza Popular. D’Medina es consultor en políticas públicas de promoción de inversiones y gobernanza descentralizada. Otros cuadros nuevos son: Luis Ovalle, experto en microcréditos; y Marco Vinelli, experto en temas agrarios.

“Tanto Eugenio D’Medina como Juan Pari (Perú Libre) representan muy claramente las perspectivas ideológicas de sus candidatos frente a la economía. No son personas de centro sino que uno está ubicado en una derecha fuerte y el otro está vinculado a la izquierda. En el caso del fujimorismo, Eugenio D’Medina defiende el liberalismo económico con el conservadurismo moral”, sostiene el analista político Anthony Medina.

Fuerza Popular también ha incluido a exministros en su equipo técnico. Entre ellos, Carlos Bruce, excongresista y ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Martín Vizcarra. Durante la última campaña electoral asesoró al candidato presidencial George Forsyth de Victoria Nacional. Lo siguen Óscar Valdés, ex ministro del Interior y ex presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala; y Rafael Belaunde, economista y ex ministro de Energía y Minas durante el mandato de Vizcarra.

Asimismo, la candidata Keiko Fujimori recibe en su equipo técnico al ingeniero Rómulo Mucho, las abogadas Elizabeth Zea y Andrea Lanata, la arquitecta y virtual congresista por Renovación Popular Norma Yarrow; así como a los ex vicepresidentes de Alberto Fujimori, Máximo San Román y Francisco Tudela.

Con estos nuevos integrantes, Fuerza Popular busca fortalecer el voto duro de la derecha, considera el analista político Gianfranco Vigo. “Keiko Fujimori sí presenta un equipo con más experiencia política, con cierta experiencia en la gestión pública y combina ciertos rostros nuevos con rostros más gastados. Entonces, creo que la estrategia va más por reforzar el espectro de la derecha a favor de Fujimori más que de acercarse a los sectores D y E para recuperar un poco de votación”, apunta.

El reto de los equipos técnicos

Los especialistas coinciden en que los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular son muy variados y por lo tanto su impacto en los electores será diferente. Sin embargo, son los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori los llamados a demostrar su liderazgo para consolidar sus proyectos de país de cara a la segunda vuelta.

El analista Gianfranco Vigo considera que el candidato Pedro Castillo ha convocado a figuras técnicas e independientes, como Modesto Montoya y Raúl Cadillo, para apartarse de la imagen autoritaria del partido. “Busca posicionarse y alejarse del concepto autoritario, de malas formas democráticas e incluso del proyecto estatista, de alguna manera indican un acercamiento a la población. Y por el lado político se apoya en los cuadros de Nuevo Perú, como Anahí Durand”.

Para la especialista en gestión pública Teresa Santillán el partido de Perú Libre “aunque ha demorado en la presentación de su equipo técnico, tiene mayores fortalezas porque ha llamado a buenos cuadros y profesionales con trayectorias importantes, como es el caso del ex fiscal Avelino Guillén”.

“En este caso, si bien Fuerza Popular tiene a personas que han sido jefes, directivos de instituciones importantes en nuestro país, además tiene una estructura de organización más amplia, no creo que pueda competir con el nivel moral que tendría el equipo de Castillo. Creo que la mayor debilidad que tiene Keiko Fujimori es que no se desliga de su padre [Alberto Fujimori]”, agrega Santillán.

“El equipo de Keiko Fujimori es mucho más político, con una cierta experiencia en gestión pública, pero sobre todo que se identifica con el proyecto. Ella va a tener mucha más capacidad para generar una cierta coherencia en su equipo técnico. Acá no vas a ver diferencias ideológicas. Tampoco es que todas las personas sean corruptas o algo por el estilo, por ejemplo, veo en la lista a Elizabeth Zea, una persona conservadora, de derecha, seria desde el punto de vista de la academia”, expresa el politólogo Anthony Medina.

Estos son los integrantes de los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular. Este domingo 23 ambos grupos sustentarán sus propuestas en un encuentro técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Un debate es la oportunidad para escuchar cómo se ejecutará el plan de gobierno en el próximo gobierno.