Rafael López Aliaga hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a votar. | Fuente: RPP

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ejerció su voto esta tarde tras dos intentos infructuosos en la mañana, debido a que su mesa de sufragio no estaba instalada.

El empresario logró votar minutos después de las 3:00 p.m. en el complejo deportivo Chino Vásquez, en Miraflores. Fue uno de los últimos candidatos presidenciales en votar.

Rafael López Aliaga acudió temprano, al promediar las 10:00 a.m., pero su mesa no estaba instalada. El empresario fue a buscar voluntarios, pero no lo consiguió, por lo que decidió retirarse.

Una hora después, regresó, pero había una larga cola en su mesa de sufragio, por lo que decidió retirarse por segunda vez.

Llamado a votar

Tras ejercer su voto, Rafael López Aliaga hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a votar, especialmente a los adultos mayores, muchos de los cuales se retiraron sin poder votar debido a la demora en instalarse las mesas de sufragio.

Al respecto, lanzó duras críticas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por estos problemas durante la jornada electoral.

“El proceso al inicio pésimo, la ONPE ha sido la peor gestión en mi vida. A la gente mayor la han hecho esperar dos horas, y la gente esperando”, comentó.

“Invoco ahora, vuelvan señores mayores, porque hasta las siete están abiertas las mesas. Se está jugando la Patria, que vengan a votar”, añadió.

El empresario dijo que, después de votar, acudirá a su local de campaña a analizar el conteo de votos en el extranjero, que en muchos países ya cerraron mesas de sufragio.



