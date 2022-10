Los actuales candidatos a la Alcaldía de Lima no fueron ajenos al tradicional desayuno electoral y optaron por platillos como patasca o caldo de gallina. | Fuente: Andina

El tradicional desayuno electoral forma parte del último tramo de las elecciones en el país. Se trata de un momento íntimo en que los candidatos reciben una cobertura especial de los medios de comunicación antes de dirigirse a las urnas para emitir sus votos.

Al inicio de la jornada electoral, los aspirantes a los cargos públicos (Presidencia o Alcaldía de Lima) abren las puertas de sus casas, presentan a sus familiares y al equipo con el que han trabajado a lo largo de la campaña. Usualmente, acuden a determinados distritos para desayunar al lado de simpatizantes y dirigentes vecinales.

Los actuales candidatos a la Alcaldía de Lima no han sido indiferentes a la tradición y también han realizado el popular desayuno electoral. A continuación, te contamos cómo fue la jornada:

Rafael López Aliaga

El candidato a la Alcaldía de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), desayunó temprano en un local comunal con los vecinos del asentamiento humano Mariscal Castilla, ubicado en el distrito del Rímac.

Antes de dirigirse al local comunal, el también ex candidato presidencial se abstuvo de realizar comentarios sobre la campaña política, pero hizo énfasis en que “el Perú se define ahora”.

“¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Gana el Perú! Todavía tenemos democracia, recuperamos la democracia plena y con libertad […]. El Perú se define ahora, después no se quejen. No digo más…”, declaró a los medios de comunicación.

Junto a su aspirante a teniente alcalde, Renzo Reggiardo, y la candidata distrital de su partido, Isabel Ayala, López Aliaga desayunó café, avena con leche y quinua. En la jornada también participaron emolienteros, dirigentes vecinales de la zona e integrantes del programa social del Vaso de Leche.

Rafael López Aliaga tiene previsto votar a las 11:00 a.m. en el Complejo Deportivo ‘Chino Vásquez’ del Malecón Cisneros, en el distrito de Miraflores.

George Forsyth

Mientras tanto el aspirante al sillón municipal de Lima, George Forsyth (Somos Perú), celebró el desayuno electoral en la loza deportiva 'El Hueco', situada en el cruce de las avenidas San Martín y Santa Rosa, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El también exalcalde de La Victoria, quien estuvo acompañado de su novia Sonia de la Torre y el candidato distrital de su partido, Jesús Maldonado, comió un tradicional caldo de gallina junto a simpatizantes y dirigentes vecinales de la zona.

“Que hoy gane la ciudadanía, que todos vayan a votar con mucha convicción y fe. Las cosas sí pueden cambiar, ya lo hemos demostrado. Resumo esta campaña con una palabra: gracias […]. Agradecerles a todos y que hoy gane la ciudadanía”, declaró tras terminar de desayunar.

Forsyth anunció que recién en la tarde irá al Colegio Isabel Católica, en La Victoria, para emitir su voto, puesto que primero acompañará a su novia Sonia de la Torre a su local de votación.

Daniel Urresti

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti (Podemos Perú), acudió a la agrupación familiar ‘Las Rocas’ del asentamiento José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho (SJL).

El también exministro del Interior acudió a este punto de la capital al lado de su esposa Juanita Pastor y de su candidato a teniente alcalde de Lima, el excongresista José Luna Morales, para desayunar emoliente con patasca.

Durante un breve discurso, el representante de Podemos Perú habló sobre los pormenores de la campaña electoral y pidió disculpas a la población de SJL por haber recorrido 13 de sus 18 comunas.

“A todo Lima le pido que voten con el corazón”, dijo al finalizar su discurso.

Elizabeth León

En tanto, Elizabeth León (Frente Esperanza), postulante al sillón municipal de Lima, realizó el desayuno electoral junto a Fernando Olivera, sus colegas y candidatos distritales al interior de un local ubicado en la calle Cervantes (Cercado de Lima).

“Me conmueve esta reunión porque estamos reunidos todas las personas que me han apoyado y quizás son artífices y que tienen más representación en esta campaña. Ellas son las primeras con las que he podido salir a las calles, son las primeras iniciativas que he tenido para hacer mis propagandas a nivel de Lima y de distritos”, declaró a Latina Noticias.

La candidata tiene previsto sufragar al promediar las 11:00 a.m. en la Institución Educativa Rosa Infante de Canales, en San Miguel.





Omar Chehade

Mientras tanto, el candidato Omar Chehade (Alianza para el Progreso) desayunó en un local ubicado en los cruces de las calles Manuel Cisneros con Francia, en La Victoria. En medio del encuentro, el aspirante a la Alcaldía de Lima se animó a bailar.

El también excongresista acudió a sufragar a las 11:00 a.m. al local de votación habilitado en el Hospital Larco Herrera.

Gonzalo Alegría

A su turno, el candidato por Juntos por el Perú (JP), Gonzalo Alegría, compartió el desayuno electoral con simpatizantes y vecinos del sector de Nueva Esperanza (Villa María del Triunfo).

Optó por un desayuno nutritivo, que consistió en panes con palta y avena.

“Estoy muy contento de estar con la gente y de llenar la olla. Hoy es un día clave para el cambio necesario y para que realmente seamos una ciudad integrada…”, declaró a TV Perú.

María Elena Soto

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Lima por Avanza País, María Elena Soto, participó del desayuno electoral en un local de Jesús María. Junto a la aspirante al sillón municipal, estuvieron vecinos y partidarios.

En declaraciones a La República, la candidata anunció que acudirá a sufragar al mediodía e invocó a la ciudadanía a cumplir con el deber cívico de votar.

“Es una fiesta electoral y debemos ir con nuestras familias a cumplir con nuestro deber ciudadano”, manifestó.

Yuri Castro

Al cierre de la jornada, se conoció que el candidato de Perú Libre, Yuri Castro, realizó un ‘desayuno de confraternidad’ junto a sus familiares, correligionarios y algunos de sus candidatos distritales. El aspirante al sillón municipal optó por desayunar chicharrón, café y caldo de mote.

Asimismo, estuvo acompañado del cantante Hernán Condori Montero, conocido en la escena musical como ‘Cachuca’, quien se animó a interpretar el tema ‘Nostalgia provinciana’ en medio del desayuno de confraternidad.

Finalmente, Castro anunció que recibirá el flash electoral en un local partidario de Villa María del Triunfo (VMT).