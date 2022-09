Elecciones 2022: preguntas y respuestas sobre los comicios en el Perú | Fuente: Onpe

A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se realizarán el próximo 2 de octubre, es importante conocer los protocolos que deben seguir tanto votantes como personeros.

En esa línea, Rafael Arias, subgerente de investigación electoral de la ONPE, señaló que mediante la web Consulta Electoral los ciudadanos podrán conocer su local de votación y si es miembro de mesa en caso no haya revisado.

Sobre si corresponde el mismo local de votación que en las elecciones presidenciales, señaló que no es necesario debido a que quienes no lograron acceder al aplicativo "Elige tu local de votación" han sido desginados a un local de votación dentro "de su distrito donde residen para que puedan asistir a votar sin problemas".

También comentó sobre la página de capacitación de la ONPE para que los miembros de mesa puedan acceder a los cursos virtuales. "Pedimos a las personas y partidos que se involucren en el proceso para que se capaciten en cuáles son los derechos de los personeros dentro de la mesa para que puedan solicitar las actas y tampoco interfiera en el voto", señaló Arias en Todo se sabe.

Protocolos a cumplir

Rafael Arias comentó que han seguido los protocolos del sector del Minsa para las elecciones. Además, sostuvo que han aumentado los locales de votación y ahora se cuenta con una mesa de sufragio por aula.

"Adicionalmente contamos con una mesa de sugrafio por aula —antes se tenía dos mesas de sufragio por aula— para que solo haya una cola en cada aula, y estamos intercalando las aulas de la mesa de sufragio. Entonces si se tiene una mesa con un aula, adicionalmente en el aula continua no va a haber mesa, y en el aula subsiguiente recién va a haber otra mesa con su aula respectiva", declaró en RPP TV.

Agregó que ya no se va a solicitar el carné de vacunación para poder ingresar a los locales de votación al ser una medida coordinada con el Minsa.

Recomendaciones

El investigador de la ONPE recomendó a la ciudadanía llevar su lapicero azul aparte para evitar situaciones de contagio aunque resaltó que se le va a brindará a aquel ciudadano que no lo tenga.

"Adicionalmente se ha realizado un horario sugerido por bloques: los que culminan con el DNI de 1 al 4 asistan entre las 7 a.m. y 11 a.m.: los DNI de 5 a 9 y 0 desde las 11 a.m. hasta la 5 p.m.", declaró. Sugirió que toda la población vulnerable asista entre las 2 de la tarde y las 5.

Recordó también que si hay votantes que se quedan en el local de votación después de las 5 p.m. podrán seguir ejerciendo su voto al encontrar al interior del lugar. Solo no se permitirá el ingreso después de la mencionada hora.

Asimismo, Rafael Arias, subgerente de investigación electoral de la ONPE, confía en que los miembros de mesa asistan a la hora precisa para cumplir sus labores durante la jornada electoral.

"Si es que en alguna circunstancia o algún miembros de mesa titular o suplente no asistiera, la ley orgánica de elecciones menciona que una persona de la fila asumiría la elección. Sin embargo, sí habrá material de capacitación con cada uno de los pasos para cumplir sus funciones sin ningún problema", sentenció en RPP TV.