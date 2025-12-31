252 candidatos con sentencias penales: desde corrupción, violencia familiar hasta hurto

Un análisis de El Poder en Tus Manos revela que el 92 % de las organizaciones políticas que competirán en las Elecciones Generales 2026 incluye en sus listas a candidatos con sentencias penales, según la información declarada en sus hojas de vida.

Un análisis realizado por periodistas de El Poder en tus Manos de RPP sobre una base de candidatos con sentencias penales elaborada a partir de la información declarada en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, revela que 35 organizaciones políticas que competirán en las Elecciones Generales 2026 llevan en sus listas a postulantes sentenciados por distintos delitos.

Son 252 candidaturas a la Presidencia, Senado, Cámara de diputados y Parlamento Andino las que registran sentencias penales firmes en su historial. En total, suman 297 sentencias por los siguientes delitos: incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas, entre otros.

Esta información fue verificada por el equipo periodístico de El Poder en tus Manos, que revisó una por una las hojas de vida presentadas por los candidatos. Para este análisis, se decidió no incluir a aquellos postulantes que figuran como absueltos ni a quienes tienen sentencias anuladas por el Tribunal Constitucional. Todos los datos utilizados son de acceso público y este trabajo busca contribuir al voto informado en las Elecciones Generales 2026, que se perfilan como las más complejas de la historia del Perú, debido al número inédito de candidatos y organizaciones políticas en competencia.

33 candidatos al senado nacional han declaro contar con sentencias penales ante el Jurado Naciona de Elecciones | Fuente: JNE

252 candidaturas con antecedentes penales:

Este análisis se realizó a partir de las hojas de vida declaradas por todos los candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, ingresadas al portal del Jurado Nacional de Elecciones como parte del proceso de inscripción de candidaturas iniciado el 23 de diciembre pasado. Se halló:

252 candidaturas con, al menos, una sentencia penal declarada.



36 candidaturas tienen dos o más sentencias firmes.

Entre las candidaturas con sentencias figuran:

1 candidato a la Presidencia de la República: Mario Vizcarra por el partido Perú Primero.

por el partido Perú Primero. 1 candidato a la segunda vicepresidencia: Alejandro Soto por el partido Alianza para el Progreso.

por el partido Alianza para el Progreso. 33 candidatos al Senado nacional

46 candidatos al Senado por distrito múltiple

por distrito múltiple 165 candidatos a la Cámara de diputados

5 candidatos al Parlamento Andino

Partidos con más candidatos con sentencias penales | Fuente: Partidos con más candidatos con sentencias penales

Los partidos con más candidatos sentenciados:

El análisis de El poder en tus manos permite identificar qué organizaciones políticas concentran más candidaturas con sentencias penales firmes, según las hojas de vida declaradas. Los resultados son los siguientes:

Podemos Perú: 19 candidatos

19 candidatos Fuerza Popular: 15 candidatos

15 candidatos Alianza para el Progreso: 14 candidatos

14 candidatos Partido Cívico Obras: 12 candidatos

12 candidatos Perú Libre: 12 candidatos

12 candidatos Perú Primero: 12 candidatos

APRA: 11 candidatos

Frente de la Esperanza 2021: 11 candidatos

Partido Democrático Federal: 11 candidatos

Perú Moderno: 10 candidatos

Progresemos: 10 candidatos

Somos Perú: 10 candidatos

Cooperación Popular: 9 candidatos

Juntos por el Perú: 9 candidatos

Avanza País: 8 candidatos

Renovación Popular: 8 candidatos

Unidad Nacional: 8 candidatos

Ahora Nación: 7 candidatos

Partido del Buen Gobierno: 6 candidatos

Partido País para Todos: 6 candidatos

Alianza Venceremos: 5 candidatos

Libertad Popular: 5 candidatos

Partido Demócrata Unido Perú: 5 candidatos

Partido Demócrata Verde: 5 candidatos

Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 4 candidatos

Fe en el Perú: 3 candidatos

Frente Popular Agrícola FIA del Perú: 3 candidatos

Integridad Democrática: 3 candidatos

PRIN: 3 candidatos

Partido Morado: 2 candidatos

Salvemos al Perú: 2 candidatos

Ciudadanos por el Perú: 1 candidato

Partido Patriótico del Perú: 1 candidato

Partido SíCreo: 1 candidato

Partido Perú Acción: 1 candidato

Agrupaciones políticas que registran menor número de candidatos con sentencias penales declaradas | Fuente: JNE

El análisis revela que, de los cinco partidos con mayor número de candidatos con sentencias penales, cuatro cuentan actualmente con representación en el Congreso de la República. En el otro extremo, las agrupaciones políticas que registran solo un candidato con antecedentes penales son: Perú Acción, SíCreo, Ciudadanos por el Perú y Partido Patriótico del Perú. Según información del Jurado Nacional de Elecciones, la alianza electoral Fuerza y Libertad, cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli no registra candidatos con sentencia penal.

Respecto a la agrupación política Un camino diferente, RPP informó el 22 de setiembre de 2025 que Arturo Fernández, candidato a la vicepresidencia y exalcalde de Trujillo fue condenado a un año de prisión efectiva ante un caso de difamación, según informó el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo. Sin embargo, esta información no fue consignada en su hoja de vida.

En el caso de la organización política Primero la Gente, cuya candidata presidencial es la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, al cierre de este informe no figuraba ningún candidato registrado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, fuente oficial utilizada para este informe.

De acuerdo al sistema Declara+ del JNE, la alianza Fuerza y Libertad no registra candidatos que hayan declarado sentencias penales. | Fuente: JNE

La opinión de los expertos:

En diálogo con El Poder en Tus Manos, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos advierte que es necesario impulsar reformas que fortalezcan la calidad de la representación política en el país.

“El primer paso es fortalecer la democracia interna de los partidos a través de la figura de las elecciones primarias con voto universal de sus militantes”, afirmó. Este mecanismo permitiría un mayor control previo sobre los perfiles de quienes buscan ser candidatos, promoviendo transparencia y fiscalización antes de que lleguen a las listas oficiales.

Además, Campos plantea una reforma y elevar a nivel constitucional la prohibición para ciertos condenados por delitos extremadamente graves a pesar de haber sido rehabilitadas:

“Debe establecerse, a nivel de la propia Constitución, que aquellas personas que han sido condenadas por delitos extremadamente graves, como terrorismo, narcotráfico o corrupción, pese a haber sido rehabilitadas, no puedan postular a un cargo de elección popular”, subrayó.

Campos enfatiza que las organizaciones políticas no pueden eludir su responsabilidad en la construcción de la oferta electoral. “Son ellos los que eligen a sus representantes y, por tanto, conocen sus antecedentes y trayectoria”, explicó. Por eso “ellos deberían ser el principal filtro para evitar que personas con antecedentes penales graves postulen al Congreso”.

Voto informado: conocer quiénes buscan el poder

El constitucionalista recuerda que el sistema democrático otorga a quienes resultan electos un poder significativo sobre la vida de los ciudadanos. Por eso, considera indispensable que la población pueda revisar a conciencia quiénes se presentan como candidatos.

“Una vez que un candidato es elegido ejerce un inmenso poder, decide sobre las leyes que nos rigen a todos, sobre las políticas públicas que pueden mejorar o empeorar nuestra convivencia, sobre nuestra economía, en fin, sobre nuestro futuro. Saber quiénes serán esas autoridades es imprescindible para decidir conscientemente en quiénes podemos confiar”.

La honestidad e integridad emergen como las cualidades primordiales que los peruanos buscan en un candidato para las elecciones presidenciales de 2026, según los resultados de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025. José Gargurevich, director ejecutivo de Proética dijo a El poder en tus Manos que no se trata solo de apoyar una idea o un partido, sino de verificar si quienes nos representarán tienen la conducta y el respaldo para hacerlo:

"Hagámonos de la tarea de aplicar filtros de integridad a los candidatos con cuyas ideas coincido. Si es necesario que sea íntegro, si es necesario que sea limpio, si sí me representa, entonces tengamos esa opción en cuenta antes de hacer filtros partidarios netamente políticos. La integridad también es un criterio político y quizás el central".

La encuesta de Proética destaca que el 68% de los encuestados prioriza que el aspirante sea "honesto, íntegro", por encima de otras características como tener experiencia política (28%) o contar con un buen equipo (28%).





La información del Jurado Nacional de Elecciones fue analizada por el equipo de El Poder en tus Manos de RPP entre los días viernes 26 de diciembre y martes 30 de diciembre hasta las 22:00 horas.