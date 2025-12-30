Últimas Noticias
Ocho fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas para participar en las Elecciones 2026

El plazo para solicitar la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026 venció el 23 de diciembre, pero un grupo de listas a la Presidencia y al Congreso presentaron distintos errores.
El plazo para solicitar la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026 venció el 23 de diciembre, pero un grupo de listas a la Presidencia y al Congreso presentaron distintos errores. | Fuente: Andina (foto referencial)
Redacción RPP

Entre las planchas presidenciales oficialmente inscritas, se encuentra Fuerza Popular, con Keiko Fujimori a la cabeza; y Alianza para el Progreso (APP), con César Acuña.

Ocho fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, tras haber superado el periodo de tachas, según el registro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

Entre las agrupaciones políticas, se encuentran Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata presidencial; Ahora Nación, con Alfonso López Chau; Podemos Perú, con José Luna Gálvez; y Un Camino Diferente, con Rosario Fernández.

También figuran el Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto como aspirante presidencial; Alianza para el Progreso (APP), con César Acuña; el Partido Patriótico del Perú, con Herbert Caller; y el Frente de la Esperanza 2021, con Fernando Olivera.

JNE confirmó que 36 fórmulas presidenciales solicitaron su inscripción, pero hay observaciones

El plazo para solicitar la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026 venció el 23 de diciembre, con un total de 36 solicitudes de fórmula presidencial.

Sin embargo, un grupo de las listas a la Presidencia y Congreso presentaron distintos errores.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon inadmisibles distintas postulaciones en las organizaciones políticas, debido a incumplimientos básicos en la documentación obligatoria.

Las observaciones revelan inexistencia o ausencia de actas de elecciones primarias, documentos con fechas incorrectas, paridad no cumplida, postulantes con doble candidatura, firmas y huellas fuera de norma, e incluso planes de gobierno incompletos.

Se trata de partidos políticos que aspiran a gobernar el país, pero que no logran completar correctamente los datos básicos de este hito electoral tan importante.

Candidato Luna Gálvez vincula investigación en su contra a proyectos contra AFP

El congresista y candidato a la presidencia por Podemos Perú, José Luna Gálvez, defendió su postulación en medio de la investigación fiscal en su contra por presuntamente encabezar una organización criminal para la inscripción de su partido mediante la supuesta captación de organismos como la ONPE y el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. El legislador relacionó la investigación en su contra con las propuestas de ley que ha presentado sobre la banca y el retiro de aportes a las administradoras de fondos de pensiones.
Elecciones 2026 candidatos El Poder en tus Manos

